Henrik Strandfors: Jag är barnsligt förtjust i mina 23 reseappar

2003 spenderade jag ungefär sju månader i Australien och Asien, förutom en massa roliga grejer så minns jag den röda plastmappen jag var livrädd för att tappa bort eller råka förstöra på något vis. I den röda plastmappen fanns flygbiljetter, försäkringspapper, vissa boendebokningar et cetera. Den fylldes dessutom på under resans gång med till exempel foton som man bara inte kunde låta bli att framkalla på plats trots att man visste att det skulle bli jobbigt att kånka med dem runt i ryggsäcken. Förutom 2003, som spenderades på resande fot mer än hemma, så kommer 2019 bli mitt intensivaste år hittills rest resmässigt.

I dag har jag 23 stycken appar i min telefon under mappen “reseappar” Helt klart min favoritmapp på hela telefonen. Förutom den självklara fördelen att slippa släpa runt på en massa papper i röda plastmappar i packningen så är jag dessutom barnsligt förtjust i dessa appar. Alla appar är använda minst en gång men flera kommer aldrig att användas igen utan ligger mest kvar av nostalgiska skäl. Få människor behöver egentligen appar för sju flygbolag, tre bussbolag, fyra hotellbokningstjänster och en cykeluthyrningstjänst i Vilnius speciellt ofta. Med hjälp av dessa små mirakel, inte ofta den litauiska cykeluthyrningen, kan jag enkelt få tag i nästan alla mina bokningar utan att behöva noja över att tappa bort min röda plastmapp, eller blöta ned den för den delen. Att jag dessutom flera månader i förväg kan gå in och kika på mina bokningar när det snöar i sidled utanför fönstret på jobbet gör inte direkt ont i mig. Ofta har jag varit in så många gånger i de bästa apparna att jag hunnit lära mig bokningsnumret på mina resor utantill. Som allra bäst blir det när jag kan checka in på min resa ett dygn innan och lägga in boardingkortet på hemskärmen så att det hoppar fram varje gång jag öppnar mobilen, underbart! Men kanske inte fullt friskt.

Som med allt och alla man håller lite extra kära kommer ju även skräcken att på något vis förlora detta underbara med på köpet, det är inte enbart en rå och okonstlad njutning. Hur mycket jag än vurmar för dessa uppfinningar så är de inte lösningen på världens alla problem. Jag kan till exempel inte hävda med gott samvete att jag klimatkompenserar alla mina flygresor bara genom pappret apparna sparar in på ej utskrivna boardingkort. Nästan alla dessa appar kräver dessutom inlogg tyvärr, att komma ihåg inlogg är inte min starka sida. Kan inte lösenordet sparas automatiskt är det ju helt omöjligt att komma ihåg vilka appar som krävde en stor bokstav eller en siffra i lösenordet, eller vilka som hade ett användarnamn som var min mailadress eller ett automatiskt tilldelat sådant som innehåller en tredjedel av det kyrilliska alfabetets tecken. Jag inser att jag någon gång kommer stå där och har låst in min egen bokning med ett lösenord jag inte längre minns. Vad händer den dagen min mobil laddar ur, eller ännu värre, går sönder eller tappas bort? Då har ju min mobil helt plötsligt funkat precis som nyckelknippan, en suverän uppfinning som gör att man kan tappa bort en massa viktiga saker på en och samma gång. Dessutom kan man ju undra vad det gör med min redan osunda skärmtid om detta missbruk får fortsätta, kommer jag nu få mobiltumme och kommer de där fyrkantiga ögonen mamma hotade med på nittiotalet kanske nu?