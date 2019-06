Britt Lindblad: Ska vi verkligen tro att växter har själ och människor gröna fingrar

"Urban, Vilhelmina, Beda skola sommaren leda", mässade Bondepraktikan förr. Alltså borde sommarvädret bli som under majdagarna 25, 26 och 27. Och hur var det då? Jo, växlande molnighet, blåsigt, omkring nio plus och inte en regndroppe. Så nu vet vi. Fast Bondepraktikan gällde förstås under "normala" väderförhållanden. Numera växlar vi vilt mellan ylletröja och t-shirt.

Hur som helst är det hög tid att låta amaryllisen få sommarlov för den som har lite tålamod. Den har ju brett ut sina långa utrymmeskrävande blad på fönsterbrädan ända sedan jul. Med kruka och allt grävs den nu lämpligen ner i skugga bakom något buskage där den får tåla sig till frampå höstkanten. Sen blir det mörka källaren för att där - om du har tur - bilda knopp lagom till advent. Så har jag haft för vana att göra med amaryllisen ända tills någon en sommar la beslag på tre snygga lökar som spårlöst försvann. Då var det inte roligt längre. Och dom har sedan dess åkt ut i soppåsen.

Bättre lycka dock med femöringen, en riktig mormorsblomma. Egentligen är namnet uggleblomster. På latin Achimenes longiflora, en alldeles utmärkt men sorgligt bortglömd sommarväxt. Dock inte för balkongodling. Den gillar inte regn och blåst. På den tiden vi dvaldes flera veckor på stugan fick den följa med och blomstra på den inglasade verandans vägg, där den trivdes förträffligt. Men ljust ska det vara. Som det står i skillingtrycket:

"Uti mörkret trivs jag inte riktigt bra. Ska jag trivas är det ljus jag måste ha."

Femöringen har mörkt gröna blad och blå liksom platta blommor och är en sorts perenn eller vad ska man kalla den? En variant har rosafärgade blommor men är inte lika tålig som den blå. Mina exemplar har jag haft i decennier. Fröna ser ut som kardemummakapslar ungefär och börjar gro frampå vårkanten. Sen blommar den hela sommaren men tröttnar inför hösten. Bladen börjar bli skräpiga och då är det dags att ta till saxen. Klipp längs med krukkanten och ställ den sedan till vintervila i källaren. Problemet är att komma ihåg att ta upp den på våren. Den behöver inte planteras om särskilt ofta, tack för det! För något stökigare får man nämligen leta efter. Du lägger ut tidningar och är så varsam du kan, men blomjord har en märklig förmåga att sprätta omkring och hamna allstans. Du sopar och dammsuger och trasan blir ändå svart när du torkar golvet.

Har växter en själ? Den frågan diskuterades i radions Filosofiska Rummet nu i helgen. Besynnerlig fråga, inte sant? Skulle "gröna fingrar" ha att göra med någon sorts kemi? Att jag lyckas med femöringar men är osams med orkidéer? Visst låter det märkligt!

Nej, snälla filosofer, jag tror för min del att det beror på vattningen. Nog sagt.