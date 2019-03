Britt Lindblad: Dialekt var fult förr – men "he" är väldigt användbart

Som den värderade krönikekollegan PO nyligen nämnt har ett sprillans nytt dialektlexikon kommit av trycket. I ett enda band har för alla dialekter gemensamma ord letats fram. Det ska onekligen bli intressant att se vad som kan binda ihop en skåning med en Litsbo. För att nu ta ett exempel.

Dialekter har på sistone blivit liksom rumsrena. Ja, mer eller mindre. Ädelskånska är ju fint, eller hur? Om än oförståeligt för ovana öron. Och kan i dag höras i bland annat väderleksrapporten utan folkliga protester. Värmländska låter tryggt och Dalarnas idiom smakar blåbärssoppa och Midsommar. Och vem gillar inte den friska göteborgskan? Men eken-snacket måste en blivande regent arbeta bort. De gotländska diftongerna sprids över landet med Keno och Babben Larsson och småländskan med Vilhelm Mobergs utvandrardramer på film.

Vad beträffar litteraturen i övrigt kan ju nämnas såväl Sara Lidman som Torgny Lindgren som gått i bräschen för och med dialekt i dialogen. Saras Hjortronlandet är i mitt tycke ett härligt exempel på integrerad västerbottniska. Och Birger Normans underfundiga dikter på äkta Ångermanländska. Inte så lätta att förstå, men det avhjälps åtminstone till en del med högläsning.

Hur står sig jamskan i det här sammanhanget? Måste fråga Bo Oscarsson.

De norrländska tonfallen är i det offentliga språket ganska sparsamma. Där hörs varken jamska eller lulemål. Jag menar givetvis själva intonationen. Inte specialuttrycken som inte kan begripas av andra än de invigda och därtill uppfostrade.

I min barndoms Västerbotten kallades dialekten för "bondska" och skulle givetvis arbetas bort. Men varför var det inte fint nog att vara bonde? Ganska obegripligt. I kamratkretsen kunde det dock vara alldeles tvärtom. Min kära syster hade inte fötts med rätt intonation beträffande "bondskan" och kände sig ibland lite utanför. Hon skulle en gång försöka bättra på sitt rykte. Ur skolskjutsens djup fick hon fram ett hopsnickrat: "De höpp så hemst när man sitt bäkerst", och blev rätt så utskrattad.

Bland norrländska ord som kunde berika det svenska riksspråket finns verbet "he". Min tidigare elev från högstadiet i Björna, professor emeritus Lars-Erik Edlund i Umeå, har idogt arbetat för att så skulle ske. Men förgäves. "He" är motsvarigheten till engelskans "put" och med samma betydelse: sätta, ställa, lägga. Utomordentligt användbart. "He hit saxen!" och "Var(t) har du hett mössan?"

Eller att använda förstavelsen o? Att ha någonting ogjort går väl för sig, men den som säger att n´Karl har "okomme" är definitivt norrifrån.

"Hasavarp" känns som synnerligen uttrycksfullt för något trassligt, tycker jag, och fröjdas även över odalmannens pricksäkra ordval när han skulle inköpa en bh åt sin fru:

"Je sku ha en chick-opphallar!"

Leve dialekten!