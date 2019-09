Krokoms hälsocentral tar krafttag mot långvarig smärta – patienter får gå smärtskola

Kursen inleds med att psykolog, sjukgymnast, fysioterapeut och distriktsläkare under sex olika teoritillfällen undervisar i smärtproblematik och varför smärtlindrande träning fungerar. Undervisningen sker via samtal, filmer och böcker.

– Det krävs ett team i den här behandlingen där vi i personalen förmedlar samma kunskap för att hjälpa dessa personer vidare. Många kanske har byggt upp en rörelserädsla under åren och inte vågar träna. Där krävs det mycket guidning av oss, säger Sofia Köpsén.

Smärtan kan se olika ut. Man kan ha ramlat och skadat axeln för många år sedan eller ha ryggbesvär där det finns en smärta och problematik som man inte vet vad det beror på.

–Smärtan finns kvar fastän alla undersökningar, operationer och behandlingar är gjorda. Man har fått en diagnos att förhålla sig till men man kommer inte vidare, säger Sofia Köpsén

– Det är vanligt att det påverkar ens psykiska tillstånd och ju längre man har haft sin smärta desto större är risken att man får psykiska och mer fysiska besvär, säger Monica Fredriksson.

Efter individuell coachning blir det gemensamma träningstider på hälsocentralens gym där en tre till sex månaders lång träningsperiod börjar.

–Gruppdynamiken är viktig. Man börjar här i träningshallen men tanken är att den sen ska övergå i egen friskvård. När man känner sig trygg och vågar, säger Sofia Köpsén.

Träningen handlar om pulshöjande konditionsträning som raska promenader, löpning och cykling på minst 45 minuter. Helst tre gånger i veckan.

– Det krävs den tiden för att man ska hinna komma i gång med sin träning och för att få den effekt man önskar. Vissa har kanske haft sin smärta i tio år och då krävs det längre tid innan de kommer igång med sin träning, säger Monica Fredriksson.

Skillnaden mellan hur man tränar med smärta idag jämfört med tidigare är stor berättar Sofia Köpsén.

–Förr tränade man bålstabiliteten om man hade ryggproblem. Nu tänker man globalträning, konditionsträning och går inte bara in på det specifika området utan fokuserar mer på helheten och de stora muskelgrupperna, säger hon.

I höst startar hälsocentralen sin tredje grupp i Smärt-skolan.

*Hur har det här året varit?

– I första gruppen hade vi många funktionsnedsatta som hade haft sin smärta i väldigt många år. Därmed var funktionsförmågan väldigt påverkad. För ju längre någon har haft en smärta desto sämre är ju förutsättningarna för att få till stånd en förändring. Men vi hade ett par av deltagarna som kom upp i träning mellan 60 och 90 minuters träning tre gånger i veckan, säger Monica Fredriksson.

På hälsocentralen har man även sedan några år tillbaka ytterligare en gruppverksamhet. Den handlar om att minska stress. Stress som kan visa sig i exempelvis sömn-och koncentrationssvårigheter eller nedstämdhet. Även här samverkar psykosociala enheten och fysioterapin genom fysisk aktivitet och ger deltagarna verktyg för att de ska kunna påverka sitt mående.

–Den gruppen har fått lära sig mer om stress via teori och samtal och även lärt sig enkla övningar som liknar Tai Chi och olika avslappningsövningar. Här är det också viktigt att komma in tidigt, innan man har kommit in i långvarig sjukskrivning, ja helst förebyggande, säger Sofia Köpsén