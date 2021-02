Krisläge på ortopeden – ortopedchefen: ”Svårigheter att få vårdplatserna att räcka till under vintersäsongen”

Bemanningssituationen på ortopedavdelningen på Östersunds sjukhus är mycket ansträngd enligt information som skickades ut till de anställda på ortopedkliniken under onsdagen.

– Svårigheten kommer krasst sett vara att få vårdplatserna att räcka till under vintersäsongen. Vi har en väldigt stor variation på inflöde mellan olika veckor och även dagar. Historiskt sett så räcker inte 21 vårdplatser till alla dagar, särskilt när det är mycket folk i fjällen. På akutsidan så brukar vi toppa runt 30 patienter under enstaka dygn så där är det ju en stor skillnad. Vi måste lösa det här, det är den krassa verkligheten, säger Kristian Stjerna, områdeschef för område ortopedi.

Och läget bedöms komma att kvarstå eller förvärras under perioden fram till sommaren.

– Vi sitter och tittar på hur vi ska hantera vårdplatssituationen under våren och sommaren. Sommaren är alltid en utmaning och det kommer bli en stor utmaning i år att upprätthålla de vårdplatser vi behöver, säger Kristian Stjerna.

Enligt informationen som gick ut till de anställda på onsdagen kommer de att behöva arbeta två av fyra helger för att fylla ut schemat. Trots det måste antalet vårdplatser minskas från 28 till 21 från och med vecka 9, enligt informationen.

Läget beskrivs i utskicket som mycket allvarligt för de patienter som kan bli tvungna att vänta på behandling och läggas som satellitpatienter på andra avdelningar.

Det kommer under perioden inte finnas tillräckligt med platser att fullt ut hantera akuta patienter och all planerad icke-akut kirurgi som kräver att patienten blir inneliggande på sjukhuset ställs in.

Nu ska verksamheten försöka rekrytera inhyrd bemanningspersonal till ortopedavdelningen för att minska trycket på den egna personalen och tillgängliggöra fler vårdplatser.

Den personal som saknas mest just nu är sjuksköterskor.

– Vi har haft en stor omsättning på vår personal under 2020. Den har varit klart större än vad det är ett normalår, säger Kristian Stjerna.

Enligt honom beror det på flera saker.

– Jag skulle säga att det är olika faktorer och inte bara ett skäl. Men vi ser mycket efterverkningar av den intensiva pandemihanteringen vi har haft under 2020, det skulle jag säga är den starkast bidragande orsaken, säger han.

Av cirka 24 sjukskötersketjänster är i dagsläget 16 tjänster besatta berättar områdeschefen. Rekryteringar till avdelningen har pågått under den senaste tiden.

– Det är till största del sjuksköterskor som det är akut brist på. Där är det 6 till 8 heltidstjänster som behöver besättas för att kunna gå upp till en ordinarie planerad volym på vårdplatser, säger Kristian Stjerna.

Enligt honom jobbar man också för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

– Just nu så håller vi på att dra igång ett omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön och bekräfta medarbetarnas situation. Sedan försöker vi titta på olika akuta, kortsiktiga lösningar där bemanningspersonal är en del. Det är på ortopedavdelningen vi har störst utmaningar och det är den personalen som påverkas mest i hanteringen av pandemisituationen med omplaceringar och omhändertagande av andra patientgrupper än normalt.