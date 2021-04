Kris för Storsjöodjurscenter i Svenstavik – vill ha 100 000 kronor från kommunen: ”Vi har tömt alla resurser”

Storsjöodjurscenter i Svenstavik drivs sedan starten 2012 av Svenstaviks Företagarförening. Men centret har aldrig gått runt ekonomiskt på de intäkter som besöken ger.

– Det kan vi konstatera i backspegeln att vi inte har haft de besök som vi hoppades på. Intresset för att besöka Storsjöodjurscenter i Svenstavik har inte uppnått de budgeterade förväntningarna, säger Kurt Johnsson som sitter i företagarföreningens styrelse.

Men trots underskotten har Svenstaviks Företagarförening valt att driva Storsjöodjurscenter vidare. Till exempel har föreningen intäkter från arrangemanget Älghälga som genererar ett överskott. Indirekt har Älghälgas vinster kunnat kompensera för förlusterna i Storsjöodjurscenter säger Kurt Johnsson.

Men när pandemin slog till förra året ändrades förutsättningarna drastiskt. En stor andel av besöken uteblev samtidigt som Älghälga ställdes in.

– Vår ekonomiska stöttepelare Älghälga uteblev och då har vi inte möjlighet att täcka förlusten i Storsjöodjurscenter, säger Kurt Johnsson.

För att klara av att driva Storsjöodjurscenter vidare behövs pengar. Pengar som företagarföreningen inte längre har.

– Vi har utnyttjat alla möjligheter med sponsorer och ideella krafter. Vi har tömt alla resurser. Utifrån det här läget så är det en oviss framtid för Storsjöodjurscenter just nu, säger Kurt Johnsson.

Med anledning av den ekonomiska krisen har Svenstaviks Företagarförening vänt sig till Bergs kommun och bett om ett tillfälligt driftsstöd på 100 000 kronor per år under pandemiåren. Pengarna behövs för att kunna driva Storsjöodjurscenter vidare. Ansökan om driftsbidraget lämnades in i februari och läget är nu akut säger Kurt Johnsson.

– Vi tycker att det är mycket hög tid för ett beslut om det här. Vi har haft kris en lång tid.

Men trots den akuta krisen ser Kurt Johnsson ljuset i tunneln. Svenstaviks Företagarförening ställer sig positiv till en flytt av Storsjöodjurscenter om kommunen erbjuder plats i det nya trygghetsboende som planeras i centrala Svenstavik. Tanken är i så fall att centret kan integreras med biblioteket i husets bottenplan. Det skulle förhoppningsvis innebära en långsiktigt hållbar lösning för Storsjöodjurscenter säger Kurt Johnsson.

– Jag hoppas och tror att det kommer att lösa sig.

