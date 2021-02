Under fredagen pågår världscuptävlingar i skicross i Reiteralm, Österrike. Under ett träningsåk inför tävlingarna kom Mobärg nära en konkurrent och åkte in i skyddsnätet.

21-åringen är nu förd till sjukhus och SVT Sport uppger att han har skadat sitt knä.

– Han är på väg till sjukhus för att undersökas och att vi förhoppningsvis kan utesluta skador, säger Iljans.