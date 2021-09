Kraschade in i timmerhus med bilen – nu häktad: ”Risk för återfall”

På måndagseftermiddagen kraschade en bil in i ett timmerhus vid sidan av väg 604 på Annersia. Detta efter att två bilar kolliderat på vägen varav den ena for av vägen och kraschade in i huset.

”Tio sekunder innan bilen krockade så gick jag nedför grusgången. Sen for bilen förbi mig”, sade husets ägare i en intervju efter händelsen.

Nu har föraren som kraschade in i huset, en man i 60-årsåldern, begärts häktad av åklagare på sannolika skäl misstänkt för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik samt ytterligare ett fall av grovt rattfylleri.

– Jag häktar honom eftersom jag bedömer att det finns risk för återfall, säger åklagare Stefan Ekeroth.

Hur ställer han sig till det som hänt?

– Det är ju klarlagt att han har kört, men han menar att det inte har skett på det sätt som jag påstår.

Vad har han själv gett för förklaring?

– Han säger att det var en olycka helt enkelt.

Mannen har sedan tidigare blivit dömt för likartad brottslighet.