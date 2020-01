Kraftig befolkningsökning under 2010-talet: "Beror främst på invandring"

Nästan en miljon invånare fler blev Sveriges befolkning under 2010-talet. Under flera år, särskilt i senare delen av mätperioden 2010 till 2019 var Sverige bland de länder som ökade allra mest i Europa. En del av ökningen förklaras med att det föds fler personer än det antal som dör.

Men den allra största delen av befolkningsökningen står invandringen för. Redan 2014 nåddes en toppnotering med över 100 000 personers ökning av totalbefolkningen, en ökning vars storlek man inte sett tidigare. Men i spåren av de stora migrationsvågorna 2015 skulle även detta rekord slås.

– Invandringen har påverkat väldigt mycket de senaste åren, säger Petter Wikström, som arbetar med befolkningsstatistik på Statistiska centralbyrån.

– Det har även varit ett födelseöverskott under perioden men om man tittar på in- och utvandringar så har det påverkat mer. Om man jämför födelseöverskottet på cirka 25 000 personer per år med ett invandringsnetto som var 50 000 personer 2010 och 45 000 personer 2011. Om man sedan tar 2016, som var speciellt, så var det ett invandringsnetto på nästan 120 000 personer, så det påverkade mycket. Även 2017 hade vi ett invandringsnetto på 100 000 personer, säger Petter Wikström.

Sveriges folkökning på 8,8 procent eller 911 153 personer de senaste tio åren sticker ut bland jämförbara länder. Som jämförelse så har Tyskland, EU:s folkrikaste nation med strax över 83 miljoner invånare 1 januari 2019, ökat med 1,2 miljoner invånare under motsvarande period.

– Befolkningen i Sverige ökar väldigt kraftig jämfört med övriga Europa, säger Glenn Sandström, som är forskare inom demografi vid Umeå universitet.

– Vi ser ett stort antal länder i södra och östra Europa och även Tyskland som kommer att gå in i en befolkningsminskning under de närmaste årtiondena. Fertiliteten där har varit kraftigt minskande under de senaste 20 åren, nu föds det 1,5 barn per kvinna och även lägre än så. Detta leder till att befolkningen åldras och att till slut så börjar fler dö än vad som föds. Detta leder till ett allt större gap mellan födda och döda. Även om det i någon mån kan kompenseras av hög invandring så måste dessa invandrare i så fall kunna integreras i arbetsmarknaden vilket ofta kan vara en utmaning. I Sverige har vi konstant under 1900-talet med några få undantagsår haft ett födelseöverskott, säger Glenn Sandström.

Sett över hela den industrialiserade världen har Sverige och de övriga nordiska länderna samt anglosaxiska länder som USA, Australien, Storbritannien samt även Frankrike och Holland relativt sett hög fertilitet runt 2 barn per kvinna. I länder som Japan, Sydkorea samt i Östeuropa har fertiliteten under lång tid legat under 1,5 barn per kvinna vilket innebär att befolkningen nu minskar i dessa länder.

Samtidigt finns det fortfarande en del utvecklingsländer med högt barnafödande men också en hög barnadödlighet. Men många av dessa har också börjat lämna detta utvecklingsstadium.

– Fallande spädbarnsdödlighet är det första som krävs för att befolkningen ska börja kontrollera sin fertilitet som vi gjort i utvecklade länder och därmed börja minska den. I praktiken har alla regioner i världen idag inlett övergången mot mindre familjer vilket är nytt, säger Glenn Sandström.

En ny trend som forskarna tycker sig se är att högt utbildade kvinnor i till exempel de nordiska länderna tenderar att skaffa fler barn än kvinnor med lägre socioekonomisk status. Tidigare har förhållandena varit de omvända.

– Det vi ser i de västländer som har ett relativt höga födelsetal är att de lägst utbildade kvinnorna får färre barn än högutbildade, säger Glenn Sandström.

– Den socioekonomiska effekten på barnafödande, giftermål, skilsmässor och ensamboende är att de mer och mer är ogynnsamma för lågstatuskvinnor jämfört med vad de har varit förut. Det är en intressant omsvängning och vi är ännu inte så klara kring vilka orsaker som ligger bakom, säger Glenn Sandström.

Är då en ökande befolkning alltid önskvärd?

– Det beror på vilket perspektiv man antar, säger Glenn Sandström. Om vi tittar på det globala resursutnyttjandet så är befolkningsminskning i högutvecklade västländer väldigt positivt. En befolkningsökning i Sverige är alltså mycket värre ur det perspektivet än en befolkningsökning i till exempel Malawi. Men det blir också svåra omställningsproblem i de länder som genomgår en befolkningsminskning. Många ekonomer pratar om de problem som länder som Japan har hamnat i med deflation vilket beror på att befolkningen blir äldre och inte konsumerar så mycket och att en ökad robotisering inte pressar upp lönerna trots att arbetskraften minskar i storlek, säger Glenn Sandström.

Fakta: Sveriges befolkning under 2010-talet

2010: 9 408 320

2011: 9 476 105

2012: 9 546 448

2013: 9 633 589

2014: 9 737 559

2015: 9 838 418

2016: 9 967 637

2017: 10 104 036

2018: 10 215 309

2019: 10 319 473

