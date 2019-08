Kraftig åska och nederbörd drar in över länet: "Kan bli problem med översvämningar"

Per Holmberg är meteorolog på Foreca. Han berättar att ett nederbördsområde med kraftig åska har bildats mellan Vättern och Sälen. Det drar under torsdagen upp mot länet.

– Under kvällen och eftermiddagen kommer det bli kraftig åska och skurar, säger han.

Nederbörden kan variera lokalt men på vissa platser kan det komma rejält med regn.

– Lokalt kan det komma 35-50 millimeter på bara ett par timmar och det kan det bli problem med översvämning.

Regnområdet kommer att dra bort under kvällen. Per Holmberg säger att temperaturen efter regnet kommer ha sjunkit något och ligga på 15-20 grader under morgondagen. Varmast blir det i länets östliga delar.

I samband med regnet så går även räddningstjänsten ut och varnar för översvämningar.

– Om du brukar drabbas av översvämning är det läge att förbereda sig. Och för alla ute på vägarna gäller det att ta det lugnt och köra försiktigt med anpassad hastighet och gott avstånd till andra trafikanter, skriver räddningstjänsten i Jämtland på sin Facebooksida.