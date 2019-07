Kostnaden för utebadet – dubbelt så stor som i politikernas underlag

I underlaget som förvaltningen tog fram inför kommunstyrelsens beslut i maj om att inte sälja campingen fanns ingen fullständig ekonomisk analys. Resultatet för enbart campingen uppskattas till 215 000 kronor per år under perioden 2016-2018, ett resultat som stämmer väl överens med kommunens egen internredovisning. Utebadet uppskattas kosta 250 000 kronor per år, medan den ekonomiska internredovisningen där visar på mer än det dubbla, i snitt 545 000 kronor per år. Sammantaget innebär det att campingen och badet gör en förlust om ungefär 330 000 kronor per år.

Ingen av de tjänstemän LT pratat med vet varifrån den uppskattade kostnaden för utebadet kommer. Ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft tror att det är Håkan Sandberg, chef för Strömsund turism, som gjort uppskattningen. Sandberg säger sig inte ha gjort någon uppskattning, utan hänvisar själv till det som står i internredovisningen.

*Utfallet visar en kostnad om 545 000 kronor för utebadet. Kostnaden 250 000 kronor måste vara en grov feluppskattning?

- Det kan jag inte bedöma. Det är en uppskattning från verksamheten och ingen fullständig ekonomisk analys, säger ekonomichef Veronica Hjorter Stenklyft.

*Chefen för Strömsund turism hänvisar den uppskattade kostnaden till er som tagit fram underlaget.

- Ja, vi är flera inblandade i den här delen. Det har inte tidigare funnits behov av att se exakt vad campingen kostar eller vad utebadet kostar. Campingen har tagit kostnader och intäkter som egentligen borde fördelas vidare ner till badet.

*Men er egen redovisning visar att campingen gör ett positivt resultat om 215 000 kronor, medan utebadet kostar 545 000 kronor.

- Man kan inte låsa fast sig i att bara för att systemet i vår interna redovisning visar 545 000 kronor så är det så. Det är lätt att blanda ihop äpplen och päron i en komplex redovisning.

*Har utebadet några intäkter som inte finns med i redovisningen?

- Nej, inga direkta intäkter. Däremot blir det indirekta intäkter från campingen som kanske kan ta lite mer betalt per natt eftersom det finns ett gratis utebad.

*Finns det anledning att tro att utebadet tagit kostnader för någon annan del av kommunen?

- Nej, det ser jag inte som troligt.