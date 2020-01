Kommuner ska lockas till sammanslagning med skuldavskrivning – Forskare skeptisk: "Ingen positiv effekt"

Den 28 februari ska slutbetänkandet från kommunutredningen presenteras. Men Dagens samhälle avslöjade förra veckan att ett av de förslag som presenteras i utredningen är sammanslagning av kommuner. För att landets kommuner ska se det som ett attraktivt alternativ så kan skulder för både pensioner och banklån skrivas över på staten, enligt de läckta uppgifterna ur utredningen.

Kommuninvest är ett kommunalt finansieringssamarbete där kommuner lånar upp pengar till investeringar. De som finansierar och borgar för lånen är andra kommuner. 277 av landets 290 kommuner är medlemmar och varje år görs en sammanställning över samtliga kommuners skuldsättning av Kommuninvest.

De kommuner i länet som är högst belånade per invånare är Bergs kommun följt av Östersunds kommun med skulder på 89 000 kronor per invånare respektive 79 000 kronor per invånare. Den lägst belånade är Strömsunds kommun med 7 000 kronor i skulder per invånare.

Det är inte bara lån som belastar kommunernas ekonomier som skulle kunna komma att skrivas av vid eventuella kommunsammanslagningar. Även pensionsskulder ingår enligt de uppgifter som kommit ut. Enligt Statistiska centralbyrån så har Åre lägst pensionsskuld per capita av länets kommuner med 17 304 kronor. Högst upp i listan ligger Bräcke med 31 685 kronors pensionsskuld per invånare.

I en forskningsöversikt som gjorts av två forskare vid Linköpings universitet, Gissur Erlingsson och Johan Flemgård, framgår att kommunsammanslagningar sällan leder till en bättre ekonomi för de ingående kommunerna. I studien har sammanslagningar av motsvarigheten till kommuner i bland annat Israel, Island och England. Forskarna pekar också på att det inte finns några övertygande skäl att tro att sammanslagningar ska lösa glesbygdskommuners speciella problem.

– Om vi bortser från moroten som utredningen vill locka med och bara tänker oss vad man kan förvänta sig för vinster av en sammanläggning så är mitt intryck från att läsa forskningen även från länder med gynnsam struktur så ser man egentligen inte några vinster förlösas ekonomiskt, säger Gissur Erlingsson, som är biträdande professor vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Man sparar en del på administration men får kostnadsökningar på andra håll. I bästa fall så får man ett nolläge. I glesbygdsområden så har man sett att det ofta blir så att kommuner som tidigare haft centralorter som sedan blir en ytterdel utarmas och glesnar ännu ytterligare. Stora avstånd i glesbygden gör det också svårt att göra sammanslagningar av till exempel äldreomsorg. I glesbygdsområden av Jämtlands karaktär så skulle jag säga att det kan följa en rad nackdelar av en kommunsammanslagning, säger Gissur Erlingsson.

Debatten om hur man ska hantera det administrativa systemet på kommunal nivå har svängt under årens lopp. På 1970-talet genomfördes den sista stora kommunreformen där många små kommuner slogs samman. Därefter följde en period på 90-talet när det återigen skedde delningar av kommuner. Men de senaste 20 åren har debatten mest varit inriktad på sammanslagningar i skenet av att det skulle ge stordriftsfördelar, något som det alltså inte finns något entydigt forskningsstöd för.

– Jag har svårt att se någon rationell förklaring till det, säger Gissur Erlingsson. Någonstans i mitten på 00-talet så svängde debatten tillbaka mot sammanslagningar. En förklaring kan vara att många andra länder har vänt sig till det instrumenten för att åtgärda kommunstrukturella problem. Mitt intryck är att man inte dragit lärdom av vad som hänt i de länder som provat på det här. Av något skäl så har utredningen bestämt sig för att det där inte gäller i Sverige. Det som gäller överallt annars men inte här, säger Gissur Erlingsson.

– Det är märkligt att utredningen vill smälla på med de här fantastiska morötterna att avskriva skulder för kommuner som går ihop, säger Gissur Erlingsson. Jag har hört siffror att en sådan reform skulle kunna kosta mellan 200 och 500 miljarder kronor för staten. Det är fantasisummor, ett enormt reformutrymme som staten är villig att kasta på det här. Om den tidigare forskningen är översättbar till Sverige så är det till en väldigt försumbar vinst. Det mesta tyder också på att det har negativa effekter för den lokala demokratin. Jag måste säga, om jag nu inte missuppfattat något, att jag är väldigt förvånad över med vilken commitment utredningen går in i det här som kommunsektorns lösning, säger Gissur Erlingsson.

Tror du som forskare att vi kommer att se kommunsammanslagningar framöver?

– Jag upphör ju inte att förvånas över att det inte spelar någon roll vilka motargument som läggs fram, den här utredningen går hårt fram med just den här reformen ändå, säger Gissur Erlingsson. Tvärtom så tror jag att med de morötter som presenterats så kan det finnas en möjlighet att ganska många kommuner nappar på det. Vi kommer i sådana fall se kommunfullmäktige och kommunstyrelser som är rätt heta på reformen. Men vi vet historiskt att det här inte är något som medborgarna är så pigga på. Det motståndet såg vi även vi de stora kommunreformerna på 1950 och 1970-talet när det var en del av ett stort samhällsbyggande som ledde till många positiva förändringar. När man håller folkomröstningar i frågan om kommunsammanslagningar så brukar medborgarna rösta emot det. Om man fattar de här besluten i fullmäktigen så tror jag att man kommer väcka en enorm folklig opinion mot det här och att man riskerar att skada den lokala demokratin, säger Gissur Erlingsson.