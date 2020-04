Kommundirektören om Östersunds lagerhållning av skyddsutrustning: "Man måste ju säga att det brustit"

Socialstyrelsen fick den 16 mars uppdraget att, gällande skyddsmateriel för regioner och kommuner, inventera, samordna inköp och fördela om utrustning inom landet. Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg levererade svidande kritik mot myndigheten och dess oförmåga att leverera utrustning.

– Att hålla på och dividera om det här i en månad på statlig nivå duger inte. Här jobbar vi alla vakna timmar med att hålla personalen säker, sa Anders Wennerberg då till Östersundsposten i samband med att kommunen lyckats köpa in skyddsmaterial.

Avsaknaden av beredskapslager av skyddsutrustning på både nationell, regional och kommunal nivå har varit tydlig runt om i landet sedan pandemin rullade in. Men att beredskapslager av just skyddsutrustning är en central del i planering inför en pandemi framgår med all önskvärd tydlighet i de olika dokument som givits ut av Folkhälsomyndigheten och som ska vara ett stöd för planering på nationell nivå samt hos kommuner och regioner.

Ur Folkhälsomyndighetens "Planering för beredskap mot pandemisk influensa", utgiven 2015:

"För att landsting och kommuner ska vara bättre rustade inför en pandemi krävs att de bygger upp lager av förbrukningsmaterial. Som arbetsgivare har både landsting och kommuner ansvar både vad gäller skyddsutrustning för personal och för katastrofmedicinsk beredskap. Det är angeläget att lyfta denna fråga inom landsting och kommuner och att engagera upphandlingsenheterna i detta arbete."

Att pandemier inträffar med jämna mellanrum är inte heller något ovanligt. I "Regional risk- och sårbarhetsanalys", som gavs ut av Länsstyrelsen i Jämtlands län 2015 konstateras:

"Länsstyrelsen bedömer att sannolikheten för att en större epidemi eller pandemi ska uppstå som medelhög med en återkomstid av 25-50 år. Historiskt har det skett minst tre pandemier per århundrade i världen sedan 1700-talet. Några exempel på pandemier är ryska snuvan (1888–1892) och asiaten (1957–1958). Utifrån det perspektivet gör vi den bedömningen att sannolikheten för en ny pandemi som medelhög."

Så sent som i december 2019 gavs ett nytt planeringsstöd ut av Folkhälsomyndigheten, "Pandemiberedskap". Även här tas behovet av att kommuner och andra aktörer lagrar sitt behov av skyddsutrustning upp:

"För att lyckas i hanteringen av utbrott av smittsamma sjukdomar behövs en god beredskap på nationell, regional och lokal nivå i form av handlingsplaner, tillgång till beredskapslager, tillgång till tillräckligt med kompetent personal, strukturer för samverkan och kommunikation m.m."

I skriften finns även en pedagogisk checklista. I listans del gällande den interpandemiska fasen, alltså den tid som förflyter mellan olika pandemier, står det bland annat att aktörer bör:

"Planera för ett ökat behov av tillgång till kringutrustning som kan behövas under en pandemi t.ex. skyddskläder, kanyler, andningsskydd, engångsmasker, reagenser för laboratorieanalyser m.m."

Kommuner och regioner försökte köpa in skyddsutrustning i stora volymer när den nu aktuella pandemin väl kommit igång, både genom sina redan upphandlade kanaler och via andra. Men eftersom viruset spridits snabbt globalt var också marknaden för skyddsutrustning utsatt för stark efterfrågan när hundratals länder samtidigt ville köpa det som fanns att tillgå. Östersunds kommun lyckades köpa in skyddsutrustning efter att bland annat kommundirektören själv efterlyst utrustning på sociala medier och via kontakter.

Anders Wennerberg medger att beredskapen kunnat varit bättre. Samtidigt vill han ha en större tydlighet om var ansvaret ligger under givna tidsperioder av ett händelseförlopp.

– Man måste ju säga att det brustit eftersom något beredskapslager inte funnits, säger Anders Wennerberg. Vi har ju en gemensam nämnd i det här länet där regionen ansvarar för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial för alla kommuner i länet. Jag vågar inte svara på om det finns uttryckt att de även ska hålla beredskapslager. Jag tror att man kan ha beredskapslager lokalt över en kortare tid. Det vore orimligt att staten ska ha hela ansvaret i det här utan det är vårt ansvar att hålla beredskapslager för vår verksamhet. Men jag tror att man behöver hjälpas åt att definiera vems ansvar som är vilket och över vilken tid. Säg att det kan vara kommunen under de första två veckorna, regionen de följande fyra och sedan går staten in efter det. Det här ska naturligtvis ske enligt en färdig mall som man tagit fram redan innan, säger Anders Wennerberg.

Det är också svårt för det offentliga samhällets aktörer att förbereda sig för alla olika typer av kriser som kan uppstå. I närtid har Jämtlands län upplevt och behövt hantera såväl stormar som skogsbränder, översvämningar och nu en pandemi.

– Det är svårt för en enskild kommun att hålla beredskap på allt man behöver, säger Anders Wennerberg. Det beror ju också på hur man definierar beredskap över tid. Vi har ju till exempel depåer av drivmedel men det är inga rena beredskapslager utan det roteras vartefter. Det som behövs är en tydlighet mellan stat, region och kommun om vem som ansvarar för vad och över hur lång tid. Det känns som att det är en uppgift för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att hjälpa till med sådant. I vilken mån det finns redan vågar jag inte svara på men uppenbarligen så är det inte tillräckligt, säger Anders Wennerberg.

