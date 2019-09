Kommunalråden om nya tillfälliga förskolan i Åre: ”Personalfrågan trångaste sektorn, men det går att ordna”

Åre kommun har precis skrivit avtal med ägaren till Continental Inn om att få hyra en del av fastigheten de kommande tre åren.

Det är i hotellets konferensdel, som är av storleken 800 kvadratmeter som förskoleverksamheten ska inhysas. Lokalerna kräver viss anpassning innan de kan tas i bruk och lokalerna beräknas kunna husera upp till fyra förskoleavdelningar i förhållande till sin yta baserat på de nyckeltal som finns med bestämmelser om utrymme per barn på en förskola.

En rad av de kommunala funktionerna är verksamma i arbetet att etablera den tillfälliga förskolan. Ombyggnationerna kräver bygglov och upphandling av utförare, mat till barnen under förskoledagarna måste ordnas och personal till förskolan rekryteras.

Läs mer: Kommunalrådet om förskolebristen i Åre–Duved: ”Vi hoppas att snart ha en tillfällig lösning på plats”

Läs mer: Proppfullt på förskolorna i Åre och Duved – 50 barn i kö

Den nya förskolan beräknas öppna den 1 november och innan dess återstår alltså mycket arbete varav personalrekrytering är en av de svårare nötterna att knäcka.

- Förberedelserna för allting kring den nya förskolan har påbörjats parallellt med processen att få tag i en lokal, säger Can Savran (C), kommunalråd i Åre kommun. Det handlar dels om personalrekrytering men också ombyggnad av lokalerna. Sen pågår en rad processer med olika myndighetsbeslut och upphandlingar av sådant som ska läggas ut på entreprenad. Förutsättningarna är goda att allt det här går att lösa. Min uppfattning är att personalfrågan är den trångaste sektorn men att det också går att ordna, säger Can Savran.

Kontraktet gällande lokalerna på Continental Inn gäller i tre år. Inom den tiden hoppas politikerna att kunna få fram en permanent förskola belägen i upptagningsområdet Duved – Åre.

På det senaste kommunstyrelsemötet fanns en bred politisk enighet kring att börja utreda ett flertal placeringar av en permanent förskola i Åredalen. Björnänge och Duved är två av de platser som pekats ut för vidare utredning och planläggning. Tidigare problem att få igenom planer genom beslutsprocessen gör att man nu arbetar på flera fronter samtidigt.

– Dels måste vi nu snabbt hitta en placering för en tillfällig förskola som vi kan ha i vänta på att de olika alternativen för permanenta förskolor tas fram med detaljplaner på sedvanligt vis. Där håller vi på med detaljplaner både i Duved och Björnänge, vilka är två av alternativen, säger Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Men vi behöver ha fler dörrar öppna om vi fastnar på någon av dem. Jag bedömer i nuläget att det tar minst två till tre år innan vi har en ny permanent förskola på plats.