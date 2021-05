Kom hem och avbröt inbrott i lägenhet – skadad tjuv lämnade blodtrasor efter sig

Det var i december 2019 som två män rörde sig i trapphuset i ett lägenhetshus i Östersund. De bröt sig in genom en dörr till en lägenhet några trappor upp. Under inbrytningen skadades en av männen och han torkade av sig på en trasa.

Den trasan blev sedan ett viktigt bevis i den kommande rättegången.

Under själva inbrottet kom en av de boende hem och de två männen sprang hals över huvud därifrån. Enligt lägenhetsinnehavaren har en mängd saker blivit stulna.

Den blodiga trasan och ett vittne ledde polisen till en man som var mycket välbekant för dem. Han åtalades för grov stöld och drogs inför rätta i Östersunds tingsrätt.

Mannen förnekar brott och säger att han i arbetet rört sig i trapphuset några dagar tidigare, men att han just dagen för inbrottet var i Bräcke för att titta på en bil tillsammans med en annan person. När det gäller de blodiga trasorna menar han att någon måste ha plockat upp dem på gatan utanför och tagit in dem i lägenheten.

Östersunds tingsrätt går åklagarens linje till största del, förutom när det gäller stöldgodset. I en husrannsakan av polisen hos mannen har inte något tjuvgods hittats.

När det gäller mannens alibi, att han varit i Bräcke, så faller det kort genom att den påstådda andra personen inte varit anträffbar och kunnat bekräfta hans alibit. När det gäller de blodiga trasorna, så avfärdar tingsrätten mannens berättelse att någon skulle plockat upp dem och lagt in dem i en lägenhet.

Därför döms mannen för grov stöld. Mannen figurerar i flera domar, men domstolen väljer att döma mannen till skyddstillsyn och Kriminalvårdens behandlingsprogram One to One. Där ska han också lämna in drogtester under programmet.

Han ska också betala skadestånd till fastighetsbolaget för den förstörda dörren på 25 229 kronor.