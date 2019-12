De flesta av oss har väl hårt låtar som "Dream On", "Hair of the Dog" och den tidlösa "Love Hurts".

Nu står det klart att bandet Nazareth gör en spelning på Folkets Hus i Östersund den 18 april 2020.

Nazareth, som bildades i slutet på 1960-talet, hade sin storhetstid under 1970-talet och har totalt 24 album i gitarrcaset. Det senaste albumet "Tattooed on My Brain" släpptes i oktober 2018.