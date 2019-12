Klart: Winnerbäck till Yran 2020 – här är första artistsläppet

Och namnet är Lars Winnerbäck. Det berättar Storsjöyran i ett pressmeddelande.

Winnerbäck har under hösten varit ute på turné efter albumsläppet med Eldtuppen och avslutade denna med ett fullsatt Globen. Hela tolv studioalbum har han släppt under sin karriär så han har en diger låtskatt att hämta ur under förberedelserna för Yran.

Förutom Lars Winnerbäck så kommer även Smith and Thell med sin popcountry samt hypade Newkid att gästa stadsfestivalen.

Smith and Thell kommer från Helsingborg och har liknats med andra storheter som Bon Iver och Mumfors & Sons och har snurrat flitigt på radiokanalernas spellistor på senaste. Kanske främst i form av låten "Forgive me Friend" som har sålt dubbel platina.

NewKid är akten som smällde till rejält med singeln Kate Moss. Musiken är ung och nydanande R&B och tidigare nämnd låt har nu streamats 25 miljoner gånger. Även han har varit väldigt produktiv och släppt en rad hittiga låtar.

Ett lite annorlunda inslag blir även att Yran satsar på ett "sceniskt konsertkonstverk" i form av Trepassning. Yran beskriver det som ett "skogsrave med övernaturliga fenomen som bara inträffar i månens sken".