Klart: Vi sänder dubbla länsderbyn mellan IFK Östersund och Ope under onsdagen – så gör du för att se matcherna

IFK Östersund och Ope kommer under denna säsong att konkurrera i division 1 Norrland, en serie som fortsatt är planerad att starta 18 april.

Som förberedelse kommer dubbla länsderbyn att spelas under onsdagskvällen på Jämtkraft Arena.

Eftersom båda föreningarna har så stora trupper blir upplägget att dela upp träningsmatchen i två delar med 2x30 minuter i varje match.

Den första matchen startar 18.30 och den andra 20.00. Sporten är på plats och kommer att sända och kommentera matcherna med sina egna reportrar.

Sändningen går att hitta under fliken livesport och går att se av alla prenumeranter eller pluskunder.

Har du inget pluskonto kan du skapa det genom att följa anvisningarna när du går in i artikeln. Just nu får du tillgång till allt plusmaterial för 8 kronor i veckan under åtta veckors tid.