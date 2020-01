Klart: Så många medlemmar är röstberättigade till ÖFK:s årsmöte

De nya stadgarna säger att medlemmar måste ha betalat sitt medlemskap senast tre månader före årsmötet för att få rösträtt, vilket i detta fall innebär att söndag 12 januari var sista dagen att teckna medlemskap.

Nu har ÖFK kontrollerat medlemskap och betalningar och kommit fram till att det finns 863 enskilda medlemmar som är röstberättigade och ytterligare 157 familjemedlemskap har registrerats och betalats.

– Det innebär att det är klart över 1 000 medlemmar som är röstberättigade, för alla över 15 år som är medlemmar genom familjemedlemskap är röstberättigade, säger pressansvarige Niclas Lidström.

Under fjolåret hade ÖFK sammanlagt 2 700 medlemmar under året. På det ordinarie årsmötet under fjolåret, som hölls i mars, var 58 röstberättigade på plats. Under det andra, uppmärksammade mötet där Bo Ottosson valdes var 100 röstberättigade på plats.

Under det tredje årsmötet som hölls i november, där stadgarna ändrades, närvarade 155 medlemmar. Det mötet följdes också av ett längre informationsmöte.

ÖFK har ännu inte kommunicerat tidpunkt och plats för årsmötet 12 mars.