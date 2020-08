Wetterberg lämnade USA och kom till Brunflo 2003.

17 år senare är han kvar i länet, där den numera 43-årige amerikanen blivit en stor hockeyprofil. Nu kommer han också att bli huvudansvarig för klubben där hans svenska karriär började – Brunflo IK.

Tillsammans med Oscar Martinsson kommer han att träna Brunflos A-lag under kommande säsong, det meddelar klubben via sina kanaler i sociala medier under tisdagen.