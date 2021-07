Kjell Andersson släpper sin biografi: ”Halvvägs in i arbetet fick jag stark ångest och tvivlade på om jag skulle orka”

Högsommarvärme i Östersund. Kjell Andersson – omisskännlig med burrigt hår, gröna ögon och ett brett leende - kommer direkt från golfbanan och solen och vill helst sitta i skuggan på Wedemarks konditori där vi möts. Under pandemin har han spelat mycket golf och padel. Det har aldrig legat för honom att sitta stilla, förmodligen adhd, men han tänker inte utreda saken. All energi som han tidigare lade på jobbet investerar han numera i fritiden. I fjol bestämde sig han och hustrun Kicki Edholm för att sälja Café Björkbacka och nu är 74-årige Kjell Andersson klar med att driva företag. Det absolut viktigaste i dag är hälsan.

– Så är det! Nu blir det inga fler jobb för mig, förutom att sälja boken då förstås. Det är en lyx att plötsligt få unna sig att göra som man vill, underbart skönt, konstaterar han och hugger in på en mazarin.

Nåja, lite som han vill har Kjell Andersson nog alltid gjort ändå tänker jag när jag läser listan på nöjesställen, krogar och kaféer som han drivit i Östersund och övriga länet. Mitt Inn, Garden, Vemdalsskalet, Stadskällaren, Le Coq och Le Café på 1980-talet. Broken Dreams, Wedemarks, Gamla Teatern och Brunkullan på 1990-talet. Brunkullan, Wedemarks, Gamla Teatern, Verkö slott och Café Björkbacka på 2000-talet. Han har även hunnit med flera olika projekt i Florida, USA, och naturligtvis Café Suecia i San Agustin på Gran Canaria, som han och Kicki drev sex och en halv säsonger innan de lämnade över stafettpinnen till Kjells dotter Susanne Pripp.

– Livet har snurrat rätt rejält. Ett tag hade jag sammanlagt 500 anställda i Vemdalen och Östersund. Trots det har jag aldrig sett mig som någon fin direktör utan hela tiden funnits med på golvet – i pistmaskinen och restaurangen. Jag tror att människor behöver se vem de jobbar åt och jag tror på människor. Även om jag farit illa ibland och även själv sårat många.

När han med hjälp av skribenten och vännen Christer B. Jarlås började sammanfatta sitt liv och sin karriär kändes det till en början mest bara roligt. Prick klockan halv tolv varje lördag och söndag under fyra månaders tid samtalade de fokuserat utifrån valt kapitel i 45 minuter per telefon.

– Jag pratade fritt ur hjärtat och hämtade källor från tidningar och gamla bilder. Det blev en skattjakt, en riktigt lucköppning.

Sedan kom ångesten.

– När vi kommit halvvägs hände något i mig. Jag fick stark ångest, blev alldeles förstörd. Vaknade på nätterna, kallsvettades och mådde illa. Jag sa till och med till Kicki att jag nog inte skulle orka, försökte analysera mig själv vad problemet var.

Han kände att minnet sviktade och tvivlade mycket på att någon skulle vara intresserad av honom. Kanske berodde ångesten även på att Kjell Andersson, likt många andra framgångsrika människor, för det mesta har valt att köra full fart framåt och inte blickat tillbaka så mycket tidigare? Han nickar tankfullt.

– Ja, det tror jag är en bra analys, just för att det inte finns något framtidsskapande i tillbakablickandet. Jag var inte beredd på hur jag skulle kunna reagera, jag stod vidöppen för smällarna som kom.

I år är det 40 år sedan söderkisen Kjell Andersson kom till Östersund. 34 år gammal tog han över ett konkurshotat motorhotell på Körfältet till inköpspriset av en krona och på den vägen är det.

Sedan dess har han upplevt succéer och mycket glädje, men också flera motgångar och kriser. Han har varit gift fyra gånger, är pappa till fem barn och mor- eller farfar till sex barnbarn. Som ensambarn har han alltid velat ha en stor familj.

Värsta privata krisen drabbade honom och dåvarande hustrun Maria Ärnström när de miste ett barn i nionde månaden. Året var 1993 och julen stod för dörren.

– Vår dotter fick först diafragmabråck och sedan upptäckte läkarna en hjärtklaff som inte fungerade. Maria tvingades föda fram henne i Östersund. Oerhört tragiskt och jobbigt. Det blev bara kaos, säger Kjell och skakar på huvudet.

Jobbigaste motgången som affärsman kom när resebyrån Z-resor gick i konkurs för nästan 20 år sedan.

– Allt bara rasade. Jag som tidigare varit anlitad i så många sammanhang och hade fått tycka till om det mesta var plötsligt inte vatten värd. Dörren till det så kallade finrummet stängdes. Ingen jävel var intresserad längre, det är tragiskt hur folk kan bete sig.

Men Kjell Andersson reste sig på nio. Han har alltid hittat oprövade vägar att gå, sett andra utvecklingsmöjligheter. Hela tiden lyckats jobba sig in i matchen igen genom att fokusera på något nytt. Den här gången fann han två räddningar och glädjeämnen som ännu består. Nämligen kärleken Kicki Edholm– och musiken. 55 år gammal startade han, som tidigare bara sjungit snapsvisor, ett band som bland annat skulle komma att underhålla länets after work-gäster, studenter och after ski-publik i flera år. Dessutom uppstod Kjellvis, en Kjell Andersson som tolkade Elvislåtar i full Elvismundering.

– Vi i bandet levde på humor, glädje och ett jävla drag, garvar han och fortsätter, med ens allvarligare.

– Men utan musiken och Kicki vete fan hur det hade gått. Jag upplever också att allt det jag och Kicki gjort blivit oerhört uppskattat, så där har jag backat hem.

Även om han nu dragit sig tillbaka från yrkeslivet kommer gästerna på Gran Canaria fortsatt att få möta sångaren, underhållaren och människoälskaren Kjell Andersson.

– Jag tänker ju fortsätta att hjälpa min dotter (Susanne Pripp, reds anm.) att sköta kaféet där så länge jag står upp. Men det är bara oerhört socialt och mysigt. Du vet, man hjälper äldre med bankomaten och andra problem. Kaféet har blivit en institution, ett sätt att leva, säger han.

Boken om dig har titeln "Krogkungen". Om du skulle beskriva dig själv med ett annat ord, vilket väljer du då?

– Det måste bli två ord: Lätt galen!

Fakta // Kjell Andersson

Född: 1947, uppvuxen i Stureby i Stockholm.

Bor: i Östersund

Läser: "Snart Marie Ljungstedts och Lee Childs senaste deckare."

Lyssnar på: "Youtube ibland i flera timmar. Ofta Springsteen naturligtvis. Tydligen sitter jag och ylar då enligt min hustru."

Ser på: "Fotboll!"

Livsmotto: "Hålla mig vid liv."

Fakta// Boksläpp på Gamla Teatern 25/7

Räktjingeling med massor av musik. Dj Orsa och Kjell Anderssons band, Kabaho, spelar. Inträdet är fritt.