Kitok i livesändning från Captain Cook

Under sommaren bjuder Captain Cook tillsammans med Sensus och föreningen Stuck On på webbsända livespelningar. Torsdag den 23 juli spelar artisten Kitok på Captain Cook i Östersund. Spelningen är öppen för en liten, särskilt inbjuden, skara gäster, men är till följd av pandemin stängd för allmänheten. Den sänds live via webben klockan 19. Länk till livespelningen finns här.