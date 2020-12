Kindberglånen återbetalda – då sponsrar kommunen ÖFK igen: ”Var ett villkor”

Läs också: Debatt: Alliansen föreslår 2,2 miljoner i extra coronastöd till föreningar

I ett pressmeddelande under tisdagen meddelade Alliansen att kommunen förslår att 2,2 miljoner i extra föreningsstöd ska betalas ut så snart som möjligt.

Anledningen till det extra stödet är den utsatta situation som föreningar hamnat i på grund av pandemin.

– Vi har fått en del förfrågningar från enskilda idrottsklubbar som har det väldigt tufft under coronan. Då har vi tittat igenom hur vi gör för att skicka in extra stöd i systemet, säger kommunalrådet Bosse Svensson (C).

I dag har kommunen två slags sponsringssystem.

Det ena är baserat på en sponsringspolicy som ska gynna en jämställd idrott. Det andra rör det kommunala aktivitetsstödet.

Nu adderar kommunen en dryg miljon i båda systemen.

– Generellt dubblas alla sponsringsstöd. Minst.

De som har tillgång till båda får det stöd som ger bäst utdelning. Målsättningen är att stödet ska delas ut innan årsskiftet.

– Den kompletta utdelningen, ner på öret, kommer jobbas fram under mellandagarna.

För första gången på tre år kommer kommunen nu även att sponsra Östersunds FK.

– Vi gör det genom att sponsra deras ungdomsakademi med 125 000 kronor.

Anledningen till att man återigen börjar stötta klubben är enligt Bosse Svensson två anledningar:

– Dels sköter de sig gentemot kommunen nu. De betalar sina hyror och de betalar på sina avbetalningsplaner.

– Sen har de också avvecklat lånen till Daniel Kindberg, vilket var ett villkor för att vi ska kunna jobba med dem igen.

Lånet till Kindbergs privata bolag togs förra sommaren. Men det är ju längre än så man får backa bandet för att hitta senast ni sponsrade ÖFK. Är det andra saker som spelat in då?

– Vi har en fungerande relation med klubben. Deras information till oss stämmer. De har klippt de finansiella banden till Daniel Kindberg. Det är det som varit vårt krav. Sen har det varit väldigt mycket med i tidigare relationerna med gamla styrelsen som stökat till det. Vi har inte litat på uppgifter, utan det har hela tiden förändrats.

Kan det bli aktuellt med andra sponsringsåtaganden till ÖFK efter att de här lånen nu är reglerade?

– En sak i taget. Vi börjar här. Vi har föreslagit det här i dag och fått med övriga partier på det.