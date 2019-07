Killingar, kaniner och katt skapar god stämning på äldreboende i Torvalla: ”Betyder oerhört mycket för trivseln”

Killingar, kaniner och en katt bidrar tillsammans till trivseln för medborgarna på det särskilda boendet, Skogsbruksvägen 131, i Torvalla. Därtill har medborgarna tillgång till bastu, bubbelpool och flera aktiviteter, berättar Anneli Stigebrand.

- Vi försöker göra dagarna så bra som möjligt, säger hon.

Boendet lånar killingar och kaniner över sommaren. De har haft killingarna i tre år, medan kaninerna funnits hos dem i två år. Med killingarna har det blivit lättare för de boende att komma ut, berättar Anneli. En fördel är också att det går att åka rullstol in i hagen.

- De brukar ta med sig lite rallarros, för det tycker killingarna om. Då kan de sitta och mata djuren och de kommer dem nära, säger Anneli.

En av dem som gläds åt djuren är Birgit Hansson som bor på Skogsbruksvägen 131. Hon tycker att det är härligt med djurens närvaro.

- Det betyder oerhört mycket för trivseln och just det här att komma ut, säger hon.

Hon själv är själv uppvuxen med djur och kan därför relatera till dem på ett särskilt sätt.

- Jag är ju född i Strömsund, på en gård där vi hade djur, berättar hon.

Katten Lisa bor också på boendet och går in till medborgarna, lite efter behov. Hon tycks känna av var hon kan gå in och var hon inte kan gå in, berättar enhetschefen Anneli.

- Djur känner ju av oss människor, säger hon.

Killingarna är ett initiativ från Arne Källman, vars fru Anna-Lisa Källman bor på Skogsbruksvägen 131. Arne upplevde att det var trevligt, men väldigt lugnt på boendets innergård och fick då idén att ta dit killingar. Han tog upp frågan med dåvarande chefen och fick snart napp för sin idé. Sedan dess har djuren varit ett uppskattat inslag i medborgarnas vardag och en efterlängtad sommaraktivitet, menar han.

- När det börjar bli vår så kommer de och säger ”när kommer du med killingarna”?

Arne har själv arbetat inom vården i flera år. Han har också tidigare provat att ta killingar till ett annat boende där han tidigare arbetat. Enligt honom är det en handling som skapar glädje - vilket han njuter av att få bidra till.

- Det är ju så roligt om man kan glädja någon annan människa med en så enkel sak som killingarna här. Jag tycker att det är fantastiskt, konstaterar Arne.

Samtidigt bidrar djuren till lite förändrade arbetsuppgifter för personalen. Dels handlar det om viss djurskötsel och dels om lite förändrade hygienrutiner. Därtill kan det bli svårt för boende och personal med allergi att vara på boendet. Enhetschef Anneli är därför tydlig med det i beskrivningen av boendet och vid rekryteringen av personal.

Samtidigt har Arne skött en hel del av arbetet med djuren. Han har dels satt ihop hagen och snickrat ihop dess interiör. Han kommer också ut med hö och annan utfordring ett par gånger i veckan, men det är sedan personalen som sköter den dagliga utfordringen.

Jörgen Johansson som arbetar på Skogsbruksvägen 131 hjälper till med att ta hand om djuren, tillsammans med övrig personal. Just den dag som vi besöker äldreboendet är han ute på gården och tar hand om kaninerna. Han ser flera positiva effekter med djuren.

- Det är jättebra! De boende blir piggare av djuren. De flesta är intresserade av dem och många har haft djur själva, konstaterar Jörgen.

Om det kan bli fler djur framöver får framtiden får utvisa, men det finns idéer.

- Jag har funderat på minigrisar, säger Anneli.

* Är det något som ni faktiskt har i planeringen?

- Nej, det var något som jag bara kom på, men de bökar så hemskt, så jag vet inte. Det är nog med kaninerna, de gräver ju hål dem, säger hon.