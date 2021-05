Keitas Guinea spelade lika mot EM-satsande Turkiet – så spelar ÖFK:s landslagsmän

ÖFK är lediga under sommaren på grund av det extra långa sommaruppehållet. Några är hellediga samtidigt som vissa spelare spelar med respektive landslag.

Aly Keita

Guinea har redan säkrat en plats i afrikanska mästerskapen kommande vinter. Nu spelas hela fyra stycken träningsmatcher där starten är matchen mot Turkiet under måndagskvällen.

Aly Keita fick stå från start i matchen, och höll nollan i en match som slutade mållöst.

I september inleds VM-kvalet.

5 juni: Togo–Guinea

8 juni: Kosovo-Guinea

11 juni: Guinea–Niger

Sixten Mohlin

Dessutom har Kap Verde, precis som Aly Keitas Guinea, kvalificerat sig till Afrikanska mästerskapen i januari. Han gör debut i A-landslagssammanhang.

8 juni: Senegal–Kap Verde

10 juni: Guinea Bissau–Kap Verde

Blair Turgott

Blair Turgott är uttagen i en 30 man stark trupp som ska spela tre matcher under juni månad inför Gold Cup som spelas senare under sommaren. Den tredje och sista matchen är mot Japans OS-lag, där spelarna måste vara under 23 år, förutom tre överåriga spelare. Japan satsar hårt mot OS på hemmaplan i Tokyo.

3 juni: Jamaica–Japan

7 juni: Serbien–Jamaica

12 juni: Japan U23–Jamaica

Övriga spelare:

Noah Sonko Sundberg kommer inte att vara med när Gambia samlas under juni månad. Han var med vid den senaste landslagssamlingen i mars och säkrade där en plats till Afrikanska mästerskapen.

Marco Weymans missar matchen mot Egypten för sitt Burundi på grund av den skada som hållit honom borta från spel i allsvenskan under våren. Ronald Mukiibi togs inte ut i Ugandas trupp som ska möta Sydafrika om en dryg vecka. Där är det skadorna som sätter stopp. Han klev av i den sista allsvenska matchen innan uppehållet mot Sirius.