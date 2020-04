Kata Nilsson: Mitt kärleksbrev till Östersund

Det känns som att det var nyss jag skrev en ledsen krönika för just denna ledarsida om hur jag tyvärr skulle komma att missa årets Storsjöyra, och min mest efterlängtade återförening - The Ark. Jag skulle missa yran för att jag skulle på bröllop i Finland. För några veckor sedan ställdes bröllopet in. I skrivande stund har precis Storsjöyran meddelat att de också ställer in.

Jag har haft ganska många relationer under mitt ändå ganska unga liv men mitt livs stora kärlek är Östersund.

Jag inledde författandet av denna krönika som ett kärleksbrev till Östersund. Eftersom vi, i dessa tider av isolering, uppmanas att skriva och höra av oss till våra nära och kära. Jag har haft ganska många relationer under mitt ändå ganska unga liv men mitt livs stora kärlek är Östersund. Den här staden som jag för mitt inre ser framför mig antagligen under just Yranveckan när jag tänker på det. För såhär inledde jag mitt kärleksbrev:

"Jag vet att det var jag som gjorde slut och lämnade dig. Det var ingenting emot dig egentligen, jag var bara i en plats i livet och i tiden då jag behövde uppleva något annat. Du var perfekt. Som de säger i filmer: “It’s not you, it’s me”, och så var det verkligen. Låt ingen av de andra som lämnat dig och kallat dig tråkig sätta den stämpeln på dig. Du är varm, öppenhjärtig, och vacker. Det är dina bästa egenskaper. Du är allt utom tråkig.

Jag hade hoppats på att kunna ses ibland. Vi hade många bra år ihop du och jag. Men nu har vi inte setts sedan november och jag undrar hur du har det. Är du fortfarande lika sprudlande? Hade jag känt samma glädje i kroppen om jag var hos dig nu som jag alltid tidigare gjort? För när jag tänker på dig tänker jag på en stad dränkt i solljus, en folktät gågata, fest på det gyllene torget och brisen som söker sig upp från sjön. Det kanske är en orättvis beskrivning."

..jag kan tänka mig att Östersund just nu är ungefär lika folktomt och trist som staden jag för närvarande bor i.

Nu vet jag att det bevisligen är en orättvis beskrivning och jag kan tänka mig att Östersund just nu är ungefär lika folktomt och trist som staden jag för närvarande bor i. Att Storsjöyran 2020 ställs in är väl det yttersta beviset på att vi kan räkna med att det kommer fortsätta vara på det viset. Och hur egoistiskt det än låter är det trösterikt för en person som inte längre bor i Jämtland.

Inte för att jag någonsin velat se Storsjöyran, eller något annat evenemang runt om i världen, ställa in. Utan för vetskapen om att alla är lika jäkla bedrövade som jag känner mig just nu. Det är inte den typen av tröst man hade kunnat önska sig, men det är ändå en tröst. För när jag flyttade tänkte jag att Östersund alltid skulle finnas en dags bilresa bort och att jag kunde resa när jag kände för det.

Får jag möjlighet att resa i sommar, om saker och ting ändå lättas upp aningen, är det inte Stockholm eller Paris eller Berlin jag längtar mest till.

Jag saknar antagligen Östersund lika mycket som alla dem som fortfarande bor där. För Östersund är en känsla av glädje och värme. Öppenhjärtighet och skönhet. Fest på torget på kvällen och glass i Badhusparken på dagen. Storsjöyran. Kalas. Får jag möjlighet att resa i sommar, om saker och ting ändå lättas upp aningen, är det inte Stockholm eller Paris eller Berlin jag längtar mest till. Det är staden vid Storsjöns strand, oavsett om det är yra eller lugn jag möts av.

Kata Nilsson

Politisk redaktör Piteå-Tidningen