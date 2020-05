Kata Nilsson: Hur gör man slut med foliehatt-kompisen?

Det är lätt att anse att ens vänner förtjänar bättre. Att ropa “Dumpa!” utan att blinka, när ens vänner har kärleksrelationer som av olika anledningar är ovärdiga dem. Men vad händer när ens vänner har vänskapsrelationer som tar mer energi än vad de ger? För det finns ju förstås lika många dåliga kompisar därute som det finns dåliga partners.

Men skillnaden mellan en vän och en partner är att en partner har du åtminstone tydliga regler med, och bryts de så är det över. En kärleksrelation är mer av uppgörelse än vad en vänskapsrelation är. Är vi ihop så är vi ihop, gör du mig ledsen kanske vi gör slut, gör vi slut låtsas vi som att vi inte känner varandra när vi ser den andre på stan. Snipp snapp snut, vi hörs... Inte!

Personen i fråga tror på alla möjliga konspirationsteorier angående corona, att smittan planterats så att vi ska hålla oss inomhus medan Illuminati sätter upp 5G-master för att sedan styra våra hjärnor.

I Morgonpasset i P3 i torsdags pratade programledarna om fördelarna med denna sociala distansering, och en lyssnare skrev in att hen lyckats bryta med flera vänner under den här tiden just för att det inte går att ses som förr och därför finns naturliga skäl att tacka nej till att umgås. Det kanske är ett exempel att följa.

Det är å andra sidan så att vi, i och med digitaliseringen, har andra sätt att umgås. Det har hittills bara framhävts som någonting positivt i corona-sammanhang men därför vill jag härmed hävda det motsatta. För vissa personer ids man bara inte prata i telefon eller över FaceTime med under en längre tid.

Jag hade en gång en vän som tog enormt mycket mer energi än vad hon gav. Hon var ändå min vän, och jag ville vara snäll, men jag ville faktiskt också att hon ibland skulle lyssna på mina problem. Men när hon flyttade från Östersund och av olika anledningar hade svårt att få tid att prata i telefon så löste sig mitt problem.

Det låter stenhårt men alla relationer ska vara ömsesidiga. Annars handlar det bara om välgörenhet. Det testar ens tålamod, och irritation uppstår. Tar det inte slut går du runt och är arg, och det är väldigt utmattande att gå runt och vara arg hela tiden.

En av mina vänner har en kompis som är en total foliehatt. Personen i fråga tror på alla möjliga konspirationsteorier angående corona, att smittan planterats så att vi ska hålla oss inomhus medan Illuminati sätter upp 5G-master för att sedan styra våra hjärnor. Ungefär, jag orkar inte ens lyssna på detaljerna.

Vi kanske ska acceptera att alla blir lite tokiga av situationen just nu.

Jag vill säga till min vän det jag alltid säger om killar: “Dumpa!”. Men jag vet av egen erfarenhet att det är mycket svårare att göra slut med en kompis. Särskilt om denna kompis hittills har gett sken av att vara en normalt funtad, varm och rolig person. Men det har ju å andra sidan många kräk vi dejtat också verkat vara inledningsvis.

Vi kanske ska acceptera att alla blir lite tokiga av situationen just nu. Eller så kan vi se detta som ett perfekt tillfälle att rensa bland ens kontakter. Jag vet ärligt talat inte vad som är bäst att göra, men jag vet att mitt och även mina vänners tålamod redan tryter på grund av omständigheterna corona innebär, och det behövs inte galna konspirationsteorier ovanpå det.

Kata Nilsson, krönikör på LT och politisk redaktör Piteå-Tidningen