Kåseri Per Orvegård: Vädret var i alla fall bättre på Currys Melins tid

Å så vädret. ”Sommaren har tagit ett fast grepp över södra Götaland och under måndagen kan vi få temperaturer på uppemot 27 grader i skuggan. Men kalla vindar sveper in från nordost och under eftermiddagen kan det falla ett kraftigt regn som övergår i snö. Till midsommar ser prognosen ungefär lika ut. Varmt och soligt, men risk för underkylt regn som kan ge problem på våta vägbanor. Svealand får en solig förmiddag med temperaturer som lokalt kan närma sig 30 grader. Under eftermiddagen drar en kallfront ner och kan ge minusgrader framöver kvällen. Södra och mellersta Norrland får växlande molnighet. I början sol men under dagen med inslag av regn som kan övergå i snö som på sina ställen, framför allt i västra fjällen kan ge uppemot två decimeter. En klass tvåvarning utfärdar vi för hela skiten och då har vi inte ens nämnt norra Norrland där de verkliga sommartemperaturerna, ja plus fyra alltså, kan dröja fram till mitten av oktober”.

Meteorologyrket måste vara lika tröstlöst som att ägna sig åt statsepidemiologi. Det verkar ofta handla om gissningar. Väderexperter har tillgång till datorer som ska kunna förutse molntäcket över vartenda utedass i Norrlands inland. Men vädret verkar inte fatta vad vad vi (jag) förväntar oss/mig av det. Egentligen borde mina krav vara rätt lättfattliga. I maj månad ska det vara frostfritt på nätterna och varmt skönt soligt väder på dagarna. Säger de på radion att de ska bli uppehållsväder ska det vara det och inte en dödssynd att glömma paraplyet. Man ska inte behöva vara beredd på allt.

Det här påminner om när jag var i början av reporterkarriären som lokalkorre uppe i Åre kommun i början av 1980-talet. Där gällde det att vara beredd på allt. ”En lavin har gått uppe på Skutan. Stick dit och plåta lite” OK. Tur att det fanns en överlevnadsdräkt och rejäla kängor i bilen. ”Och sen när du är där kan du kolla uppe på Tott som fått något fint pris för sitt miljöarbete”. Tur man hade lite snitsigare kläder i bagaget. Ville det sig riktigt kunde det vara ett kungabesök i Storlien.

Man var ombytlig som ett majväder och hade bilen full av utrustning och kläder för alla eventualiteter. Det gällde alltså att vara beredd på allt. Även läsa posten på kommunkontoret och samtidigt flirta lite med kanslisterna. På den tiden var jag förhållandevis ung, gillade ett flöjigt liv och hade andra intressen än varmt skönt väder och en ale på balkongen.

Men det här skulle inte handla om Åre på 1980-talet utan om det oförutsägbara vädret. Jag sitter ju hemma och jobbar nu sedan många veckor tillbaka och till skillnad från på arbetsplatsen inne i stan har jag total koll på vädret som utspelar sig utanför köksfönstret, Ena sekunden gör man lite kaffe, letar upp en pepparkaka, tittar ut på en molnfri himmel och tänker att när arbetstiden är slut blir det trevligt att sitta en stund i solen på balkongen. Men ett bra tag innan bryggaren pustar ut och talar om att den är klar har himlen dragit ihop sig och det haglar golfbollar från skyn.

Vad hade gamla väderspåmannen Enok Sarri sagt?

Han behövde inga datorer för att föruse vädret. Det gjorde han i abborrmagar.