Karolin Johansson: Min hemester kommer att spenderas under ytan – vi bor ju ändå på en av landets bästa badorter!

Tidigt under coronapandemin stod det klart att den här sommaren kommer att bli annorlunda. En utlandssemester finns inte på kartan och ordet hemester har tagit sin in i allas vokabulär. Och vilken tur vi har som får hemestra just i Jämtland och Härjedalen – en plats på denna jord som har så mycket att erbjuda. Under sommaren kommer vi på LT tipsa dig om ställen att besöka och aktiviteter att göra här i vårt eget län. Och givetvis vill vi ha in dina tips! Välkommen på Hemester med LT.