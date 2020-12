Karolin Johansson: Ett utmanande år ligger bakom oss – nu möter vi framtiden tillsammans

Kommer du ihåg förnedringsleken "Pickedöden" från när du var barn? Du minns säkert känslan när en person satt gränslad över din bröstkorg och hade dina armar i en låst position och det enda du kunde göra var att ligga still och låta personen picka dig i bröstkorgen med vassa fingerspetsar, samtidigt som den väste: Pickedöden, pickedöden, pickedöden.

Det här året har varit som en enda lång sejour av "Pickedöden", fast det har varit corona som hållit oss fast och väst: Covid, covid, covid.

Vi har ställt in, ställt om och ställt upp, för varandra.

2020 tar slut idag, men årets största nyhetshändelse är långt ifrån över. Coronaviruset är och har varit en utmaning, men det har också utmanat oss i allt från vår syn på resande och fysisk närhet till vilken fysisk plats vi kallar vår arbetsplats.

För en liten redaktion som Länstidningen har coronaviruset inneburit sin beskärda del blod, svett och tårar. Men trots annonstapp och permitteringar har LT:s nyhetsfabrik gått på högvarv det här året och intresset för journalistiken har varit rekordhögt. Outtröttligt har LT:s redaktion fortsatt leverera relevant och intressant journalistik från hela Jämtland och Härjedalen. Du har på nära håll fått följa rapporteringen om missnöjet bland personalen hos en av länets största arbetsgivare, region Jämtland Härjedalen. Ledarredaktionen har lyft och diskuterat viktiga frågor i panelsamtalet Norra Talks. Kulturredaktionen har följt artister och arrangörer som har fått ställa in, och en del av dem ställa om, i pandemins spår. Inför tom salong på Gamla teatern livesände vi ett djupt och intimt samtal om hur corona påverkat kulturen. Dessutom har vi mitt i allt detta förstärkt LT:s bevakning av Strömsund och Bergs kommuner, tack vare vita fläckar-stödet. Detta är bara en bråkdel av allt vi gjort under 2020 och nu blickar vi fram emot 2021.

Då kommer LT:s sjukvårdsreporter Malin Moberg med förstärkning av Årereporter Henrik Flygare fortsätta bevakningen av sjukvården och coronaläget i länet när vi går in i nästa fas, vaccineringen. Vi kommer även under nästa år att ha förstärkt bevakning av Bergs och Strömsunds kommuner. I Bergs kommun kommer du i fortsättningen springa på Jens Stenman och i Strömsunds kommun tar Fredrik Eliasson över efter Helena Lindh. Håkan Luthman kommer du se på vägarna i Krokoms kommun och i Bräcke och Ragunda träffar du Katrin Åsander. Ingen har bättre koll på Östersunds kommun än Lars Ljungmark och så kommer det att förbli. Inne på redaktionen får LT:s nyhetschef Catarina Montell förstärkning av Kristina Forsström. Tillsammans kommer de att fokusera bland annat på länets näringsliv och krimbevakning. På kulturredaktionen blir det ett skiftbyte i januari när Sara Strömberg ska skriva sin andra bok, då kliver Ida Stiller in i hennes ställe. Sanna Svanebo, Niclas Åkerström, Fredrik Sjölund, Hans Andersson och Andreas Olsen utgör sportredaktionens laguppställning. Jan Nordqvist och Per Orvegård kommer fortsättningsvis se till att din röst blir hörd och på ledarredaktionen håller Lovisa Arvidsson och Liss Jonasson ställningarna. Siv Helander är den som paketerar allt till en läsbar pappers- och e-tidning och jag, Karolin Johansson, kommer i min roll som chefredaktör och ansvarig utgivare fortsätta utveckla journalistiken på LT och se till att gänget ovan har de absolut bästa förutsättningarna att leverera nära journalistik som berör långt bortom 2021.

Kvalitetsjournalistik med människor i centrum är det viktigaste vi gör

På LT granskar, gräver och rapporterar vi om det som händer för att ta reda på hur det påverkar dig och din grannes vardag. Det gäller det som glädjer och överraskar men också det som skaver, förvånar och oroar. Att vara en av de mindre tidningarna i länet innebär en rad utmaningar, men vi ger oss inte för LT har en unik röst i Jämtland och Härjedalen som behövs. Kvalitetsjournalistik med människor i centrum är det viktigaste vi gör. Vi tar ansvar för den lokala journalistiken och det är ett uppdrag vi tar på allra största allvar. Därför är LT framtidens tidning.

Tack för förtroendet!

Redaktionen önskar dig gott nytt år och blickar framåt mot 2021: