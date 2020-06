Kärleken kände inga gränser för Maggie från Ekvatorialafrika och Roland från Jämtland: ”Första ordet jag lärde mig var långkalsong”

Margaret Nakkazi föddes i hjärtat av Afrika. Hon växte upp i det bördiga Uganda några mil från huvudstaden Kampala med föräldrar, sexton systrar och fem bröder på en stor farm med 500 kor, drygt 400 hektar mark, många plantager och odlingar. Kaffe, bananer, ananas, cassava, bönor och majs. Allt arbete på farmen gjordes för hand och alla barnen var tvungna att hjälpa till.

Till skillnad från många som var fattiga och inte hade pengar till sjukvård eller utbildning, försörjde sig Margarets familj väl och alla barnen kunde gå i skolan. Hon tog så småningom en examen i ekonomi på Universitetet i Kampala. De flesta av syskonen blev lärare.

I dag lever Maggie sedan november 2016 tillsammans med sin svenske man Roland på ett torp i Hällne i Oviken och bär sedan de gifte sig det svenskklingande efternamnet Häggblad. Det är en omvälvande resa Maggie gjort från tätbefolkade Ekvatorialafrika till nordiska Jämtland. Även en resa digitalt för det var på internet de knöt sina första band och varken nätet eller kärleken känner några gränser. Längtan till varandra blev till slut för stark och strax före jul 2014 flög Roland till Kampala och tog in på African Hotel för att för första gången träffa Maggie.

– Det kändes som jag känt henne länge där hon satt på en soffa i hotellet och väntade på mig, säger Roland och tittar kärleksfullt på Maggie, när LT hälsar på paret i Hällne.

Att komma till Sverige från Afrika blev en väldig kontrast och en prövningens tid.

– Kallt! Det första ordet jag lärde mig på svenska var långkalsong, första tiden hade jag två par. När Roland tog vatten direkt ur kranen och skulle dricka försökte jag stoppa honom. Du måste koka först. I Uganda bar vi dricksvatten i lerkrukor på huvudet långa sträckor från källan och drack vi det utan att koka blev vi sjuka. Rolands två hundar skrämde nästan slag på mig. När de kom skällande i full fart och började hoppa blev jag så rädd att jag började gråta. Gör hundar så i Uganda är man mat, berättar Maggie, som nu vant sig och trivs bra i det nya landet.

Men hon minns sitt Afrika. När hon föddes höll diktatorn Idi Amins skräckvälde ett järngrepp över landet. Hennes familj tvingades periodvis att sova i bushen när terrorpatrullerna härjade som värst. De genomförde brutala räder, plundrade och avrättade människor helt godtyckligt, även småbarn. Maggies familj vågade inte sova i bostadshuset utan sökte nattläger under stora träd med täta kronor långt därifrån. De viktigaste tillhörigheterna från huset tog de med sig. Terrorsoldaterna kunde komma mitt i natten. Att låsa huset var farligt för då skulle de slagit sönder dörrarna, gått in, plundrat och skjutit de som fanns kvar. För Maggie och familjen var det här en svår tid.

– Det gällde att inte dra på oss uppmärksamhet. Som exempel delade vår far, under varje dag patrullerna var i närheten, ut hostmedicin till alla i familjen för att vi nattetid inte skulle hosta och röja oss.

Hon minns också det hårda slitet på farmen.

– En dag frågade jag därför min far om han var vår riktiga far. Varför frågar du det svarade han förvånat. Jo, du driver oss som åsnor och det gör väl inte en riktig far om han älskar sina barn, sade jag. En dag när du blivit vuxen kommer du att tacka mig blev svaret, berättar Maggie som präglats av sin uppväxt.

– Arbete är min svaghet, ofta är det Roland som får säga till mig att ta paus. Redan under den 14 månader långa väntetiden i Uganda för att få uppehållstillstånd och flytta till Sverige, med mycket längtan och byråkrati, förstod jag att det skulle bli svårt att hitta jobb. Därför använde jag tiden för att lära mig att göra konsthantverk av papper, bananfiber, palmblad, trä och annat. Armband, halsband, korgar, handväskor, skålar och fat som jag sedan tog med till Sverige. Går det att sälja i Uganda borde det gå i Sverige också, säger Maggie, som numera arbetar med sitt hantverk hemma i Hällne, har startat företag och målet är att expandera i Sverige. Inget är omöjligt, har du inte lyckats har du inte försökt på rätt sätt, är Maggies motto.

Det gick trögt i början, men när hon fick tipset att sälja på marknader lossnade affärerna. Som afrikansk kvinna har hon en annan kulturtradition och dansar också där hon säljer, ett exotiskt inslag som drar kunder.

– Svenskar är lite blyga, men det bryr jag mig inte om och jag älskar att dansa, säger Maggie.

Vad saknar du mest från Uganda?

– Maten!

Vad är det bästa med Sverige?

– Rolle!