Karins udda yrke tar henne till toppen: "Jag har valt att jobba med mitt intresse"

Två skällande hundar välkomnar in till gården i Utnäs, Forsa där Karin Trolin är uppväxt. Just nu under sommaren och en tid in på hösten bor hon här i ett eget hus på gården, tillsammans med sin sambo Mattias Högström och deras två barn, Meja och Ronja.

– Hälsingland på sommaren är svårt att slita sig ifrån, säger Karin Trolin.

Under vinterhalvåret växlar hon mellan jobbet inom skidpatrullen och som lavintekniker på Lavincenter i Åre. Skidpatrullen är de som rycker ut först om en olycka på fjället sker, och vad som väntar kan vara allt i från benbrott till dödsolyckor.

Oftast arbetar de i team, men ibland händer det att man får åka ut själv.

– Det är vi som kan områdena och har möjlighet att ta oss fram först, för att vänta in räddningspersonal som senare tar över. Det är väldigt spännande och jag går in i ett fokus direkt, säger hon.

Skidpatrullen ansvarar inte bara för att vara först på plats när olyckor händer. De säkrar även av sluttningar, spränger laviner och gör "snöprofiler", där man ser om snön skulle kunna vara en lavinfara.

– Det är störst risk för laviner när det ligger ett lösare skikt under ett hårdare skikt och när det lutar mer än 30 grader. Då startar vi lavinerna på ett kontrollerat sätt innan någon annan hinner göra det. Gör jag fel kan det gå fort till att det blir väldigt fel, säger Karin Trolin.

När hon arbetar som lavintekniker har hon ansvaret för att göra lavinprognoser som allmänheten kan ta del av. Lavinteknikerna håller också i kurser där de lär ut hur man ska undvika laviner när man besöker fjällen.

– Laviner är en färskvara och svåra att fastställa många dagar i förväg, precis som vanliga väderprognoser. Vi kan göra en prognos max två till tre dagar i förväg, säger Karin Trolin.

Hon och familjen växlar mellan Åre och Hälsingland beroende på säsongerna. När hon är hemma i Hälsingland driver hon sitt företag Explore 61 N där hon lär ut klättring, forspaddling och guidar i grottor.

– Jag har alltid tyckt att det är spännande med moder naturs krafter och jag har så länge jag kan minnas älskat att vara ute i skog och mark.

Jag har klättrat sedan jag var barn, så egentligen har jag aldrig slutat.

Karin Trolins favoritställen att klättra på i Hälsingland är Blacksåsberget sydväst om Forsa och Mörkberget i Järvsö, där hon också håller i klätterkurser.

Hon är en av två certifierade klätterinstruktörer i Gävleborg och den enda kvinnliga.

– Folk frågar varför jag började klättra, men jag har klättrat sedan jag var barn, så egentligen har jag aldrig slutat, säger Karin Trolin.

Trots att alla hennes yrken är påfrestande fysiskt för kroppen, så vill hon hålla på så länge hon orkar.

– Jag har några idoler i Alperna som är 80 år och klättrar fortfarande, säger hon och skrattar.

– Jag vill trivas med mitt liv och därför har jag valt att jobba med mitt intresse. Ju mer jag ser i världen, desto mer inser jag hur mycket det finns att göra.