Karantänskrav i Norge även för arbetspendlande jämtar

Länsbor som fortfarande har kunnat arbetspendla till och från Norge kan nu komma att omfattas av karantänskraven.

Norska Folkhelseinstituttet framhåller till den norska regeringen att undantaget från karantänskrav för arbetspendlande tas bort från två regioner, finländska södra Savolax och Jämtlands län.

Anledningen är att de mätetal av smitta som den norska myndigheten använder som underlag för sina bedömningar har ökat kraftigt den senaste tiden.

Folkhelseinstituttet bevakar antalet smittade per 100 000 mätt över en tvåveckorsperiod samt den procentuella andelen positiva av testerna. De senaste perioderna har dessa tal för Jämtland ökat. Enligt den norska myndighetens senaste siffror så hade länet 486,3 positiva per 100 000 invånare under vecka 45 och 46 sammantaget. 4,5% av de testade var positiva.

Myndigheten vill att de nya reglerna gäller från midnatt 21 november. Norska regeringen väntas fatta beslut i frågan under veckan.