Kape Yeel har ett spännande sound

Kape Yeel är en ett nystartat band som gör en av sina första spelningar någonsin på Yran i år och det är en ynnest att få se denna spännande jämtländska akt.

SSoundet påminner lite om 80-tals pop, det är dansant och för delvis tankarna till tidiga Depeche Mode. Linus Malmsten på sång är innerlig och högenergisk, en given frontman som ger allt. Kape Yeel har ett eget sound och "Lizard boy" är dansant och mer åt electro-hållet. "Give in to you, life" är mer av en ballad och skapar en intressant kontrast till den i övrigt högintensiva spelningen. Ju längre konserten går desto mer får bandet med sig publiken och mot slutet är det fullt framför scenen. De som var på Studioscenen i kväll kan nog stolt skryta med att de såg Kape Yeel innan de slagit igenom stort. Det skall bli spännande att höra mer av vad det här bandet kan skapa framöver.

Recension

Betyg: 4

Artist: Kape Yeel

Scen: Studioscenen

Dag: Lördag