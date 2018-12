Förbundskaptenens svar efter incidenten: "Våra upplevelser av det som hänt är olika"

Internationellt erkände kanotslalomtränaren Jim Jays har polisanmält svenske förbundskaptenen, Sixten Björklund, för en fysisk attack i samband med världscupavslutningen i spanska La Seu d'Urgel 7 september.

Enligt Jayes ska den svenska förbundskaptenen, efter meningsskiljaktigheter kring en ackreditering, ha gett sig på engelsmannen och tagit tag om hans nacke.

– Plötsligt kommer hans händer farande. Han tryckte händerna runt min nacke. Jag skrek bara: "Get your hands off me", säger Jim Jayes.

När tidningen når Sixten Björklund säger han så här:

– Eftersom det här är en pågående utredning kan jag inte kommentera. Jag kan konstatera att det är tråkigt för alla parter att vi ska hamna i det här läget med en anmälan.

TV: Här attackerar svenske förbundskaptenen meriterade engelske tränaren under pågående tävling

Incidenten finns dokumenterad i en ljudfil (Se ovan) och tre personer har vittnat om händelsen i Jim Jayes polisanmälan.

Falu Kanotklubb har anmält händelsen till disciplinnämnden.

– Det som skrivs i anmälan stämmer inte överens med min upplevelse av händelsen - men som sagt, jag kan inte kommentera under pågående utredning. Det är bra att det här utreds av disciplinkommittén.

I en ljudinspelningen från händelsen framkommer att Sixten Björklund ber att få se Jim Jays ackreditering varpå britten vägrar.

En hetsig konversation följer och därefter uppkommer någon form av tumult.

Varför frågar du honom (Jim Jayes) om ackrediteringen, varför är det viktigt?

– Som sagt – det pågår en utredning och jag måste låta den få ha sin gång. När vi vet utfallet så kan jag kommentera detta.

Du låter ganska arg på inspelningen – varför är du så arg?

– Det är din tolkning.

Vad säger du om bandinspelningen och händelsen?

– Det kan jag inte kommentera. Våra upplevelser av det som hänt är olika och det är beklagligt för samtliga inblandade. Mer än så kan jag inte säga.

Jim Jayes uppger att han blev skärrad och rädd vid händelsen?

– Det får väl stå för honom, säger Sixten Björklund.

Generalsekreteraren på kanotförbundet, Anders Danielsson:

– En anmälan i det här ärendet har inkommit till disciplinkommittén. Jag är inte involverad i den här processen. Jag har förstått att de gjort en del jobb och är ganska nära att publicera ett beslut. Det kommer inom en vecka. Det vore dumt av mig att ha synpunkter, säger han.

Två dagar efter incidenten publicerade kanotförbundet en text med rubriken "Felaktig anklagelse mot kanotslaloms förbundskapten" på sin hemsida där man tog ställning för Sixten Björklund.

Varför la förbundet ut den texten?

– Ja ... Skälet att vi la ut den var att Sixten informerade mig om händelsen. Jag pratade med ett antal personer som befann sig på plats. Min slutsats var den jag beskrev i den information vi gick ut med, säger Anders Danielsson.

Hur visste ni att anklagelsen var felaktig?

– Nu är du inne och fiskar på att vi ska gå in på och ha synpunkter på ärendet.

Ni har ju redan haft en synpunkt på ärendet, det vill säga att polisanmälan var felaktig?

– Ja. Den synpunkten baseras på den information jag hade när jag pratat med en person som inte var inblandad.

Vad byggde ni då slutsatsen på?

– Eh ... Ja ... (Tystnad). Det kan jag svara på nästa vecka när disciplinnämnden tagit sitt beslut, svarade Anders Danielsson när tidningen pratade med honom i torsdags i förra veckan.

Jag har pratat med Jim Jayes, han har lämnat in en skriftlig rapport till förbundet bara ett par dagar händelsen, varför hörde du aldrig honom innan ni la ut det där på hemsidan?

– Eh ... Vi har haft en viss dialog, jag och Jim. Sedan har han valt att ta andra vägar med sin dialog via mig.

Han påstår själv att han aldrig blivit kontaktad av förbundet?

– Det är tre månader sedan. Jag kommer inte ihåg alla detaljer runt det här. Det finns ingen anledning för mig att backa bandet heller just nu.

Hur ser du på bandinspelningen som skickats med materialet?

– Det är samma sak. Den kan jag kommentera nästa vecka. Det är dumt av mig att ha en synpunkt och ta ställning.

Nu har ni ju redan tagit ställning till den här händelsen på er hemsida två dagar bara efter incidenten?

– Min bedömning är att vi tog ett beslut utifrån den information vi hade.

Du är noga med att inte ta ställning innan disciplinnämnden har processat det här – hur kan ni redan två dagar efter händelsen faktiskt ta ställning när ni skriver att anklagelsen är felaktig?

– Det är vår uppgift att ... Vi förmedlar den syn vi har. Vi såg inte ... Nu har situationen blivit annorlunda eftersom man anmält till disciplinkommittén.

Du hade varken pratat med Jim Jayes, de aktiva eller de vittnen som fanns – hur kunde ni då veta att anklagelsen var felaktig?

– Jag kommenterar inte den delen.