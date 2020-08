JUST NU: Villa norr om Bräcke helt övertänd – stort släckningsarbete pågår

När räddningstjänsten kom fram gjorde de bedömningen att villan är helt övertänd.

Vid 03-tiden arbetar fem enheter från räddningstjänsten mot lågorna.

Klockan 03.50 har ambulansen lämnat området utan att ha tagit med sig någon för vård.

Vid 04-tiden rapporterar räddningstjänstens inre befäl Ulf Jernström läget från platsen.

– Det stämmer att villan var helt övertänd när vi kom fram. Just nu jobbar vi med att skydda intilliggande byggnader. Branden är i stort sett under kontroll, men beroende på väder och vind så finns en liten risk att den kan spridas. Vi beräknar att vi blir här ett par timmar till, och efterbevakning kommer nog att ske en bra bit in på söndagen, säger han.

Han bekräftar också att de personer som befunnit sig i villan har tagit sig ut och är fysiskt oskadda.