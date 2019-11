JUST NU: ÖP:s reporter Linda Hedenljung får årets Per Wendel-pris

Linda Hedenljung är grävreporter och har arbetat på Östersunds-Posten sedan 15 år tillbaka. Hon har granskat Daniel Kindbergs affärer sedan 2014 och nominerades till journalistpriset Guldspaden för sitt arbete 2015.

Expressen instiftade Per Wendel-priset år 2005 till minne av sin tidigare reporter. Priset delas årligen ut till en journalist som verkar i Per Wendels anda. Pristagaren ska ha varit verksam under en längre tid. Prissumman är 100 000 kronor.

Texten uppdateras.

Tidigare vinnare:

2006: Fredrik Sjöshult

2007: Jan Mosander

2008: Anna Jaktén

2009: Christian Holmén och Micke Ölander

2010: Janne Josefsson

2011: Anette Holmqvist

2012: Hannes Råstam

2013: Mats-Eric Nilsson

2014: Carolina Neurath

2015: Richard Aschberg

2016: Olof Lundh

2017: Magda Gad

2018: Katarina Gunnarsson