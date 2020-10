Amir Azrafshan kom till ÖFK under sommaren och nu står det klart att han fortsätter att träna laget tillsammans med Pero Kapcevic. Beskedet kom under fredagen via klubbens hemsida.

– Jag vill att ÖFK skapar en komplett miljö där alla spelare, oavsett fas i karriären, kan få möjlighet att utvecklas och även ges möjligheter att bidra till klubbens framtida utveckling, säger Amir Azrafshan

Kontraktet sträcker sig till 2023.