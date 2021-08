Enligt NRK kommer den norska regeringen att gå ut med nya reserestriktioner under fredagen.

ECDC:s karta redovisar antalet smittade per 100 000 invånare. Under det senaste veckoparet inneburit över 400 fall i Sverige som helhet vilket gör att hela landet väntas bli rött. Detta betyder att den som vill resa in i Norge behöver uppvisa ett negativt test innan inresa i landet, registrera sig vid ankomsten och sitta i inresekarantän.