JUST NU: Fortsatt succé för Linn Svahn: "Måste vinna det här"

Efter sprinten under nyårsdagen var det dags för längdåkning i Tour de Ski i Val Mustair.

Efter gårdagens premiärvinst i sprinten fortsatte Linn Svahn på samma bana. Hon vann även hennes första distanslopp under lördagen.

– Det var väldigt roligt och jag älskar åka klassiskt. Min plan var att försöka ta det så lugnt som möjligt första varven och inte använda för mycket energi. Jag tänkte bara att jag måste vinna det här, säger Svahn i sitt segertal.

För Ebba Andersson startade Tour de Ski lite tyngre då hon inte kvalade in till kvartsfinalerna i sprinten på nyårsdagen. Men under lördagens distanslopp åkte hon in på en tolfte plats.

