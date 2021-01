JUST NU: Efter succésäsongen – Linn Svahn utses till årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan

Linn Svahn klev in på världscupen och gjorde stor succé, när hon tog över kronan som den nya sprintdrottningen.

Säsongen 2019/20 gjorde 21-åringen från Östersund storstilad debut på världscupen, och hade tagit fyra individuella pallplatser och vunnit sprintvärldscupen när säsongen avbröts i mitten på mars.

På måndagen var hon en av de nominerade till priset som Årets kvinnliga idrottare vid Idrottsgalan, där också skicrossåkaren Sandra Näslund, volleybollspelaren Isabelle Haak och innebandyspelaren Anna Wijk var nominerade.

Under kvällen stod det klart att Linn Svahn utsågs till Årets Kvinnliga Idrottare. Under galan uttalade hon sig via videolänk.

– Jag skulle först vilja säga att det är en oerhört stor ära att vara nominerad, det finns inget jag tycker är så häftigt som starka kvinnor som gör stora idrottsprestationer och får sin röst hörd i samhället. Just nu har jag lyxen att få vara del av ett gäng som är världens bästa landslag, som gör starka prestationer och visar att vi har starka röster. Trots att jag håller på med individuell idrott så är det här priset inte bara till mig. Jag har oerhört många som står bakom mig i vått och torrt och tillåter mig att vara den jag är. Det är mina nära och kära, men det största tacket ska gå till min tränare Ola Ravald som alltid tror på mig, säger hon.