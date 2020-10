Larmet kom in 15:20 och det ska gälla en personbil som började brinna under färd. Enligt SOS alarm så började det brinna under bilen och att det släcktes med en pulversläckare.

När räddningstjänsten kom fram meddelade de att det var lugnt på platsen och bilen stod så pass långt från bensinstationen att det inte var någon fara.

Ingen person skadades enligt SOS Alarm.

Platsen är ungefärlig.