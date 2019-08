Jonathan Lundbäck spräckte målnollan när Brage mosade Dagsberg: "Skönt att visa att man faktiskt kan"

I seriespelet har östersundaren Jonathan Lundbäck haft svårt att slå sig in i Brages framgångsrika startelva, men när det vankades division 4-motstånd i Svenska Cupen fick anfallaren visa vad han går för.

24-åringen tackade för förtroendet med att dunka in tre bollar i en match som kom att bli precis så ensidig som nivån mellan lagen gör gällande.

– Det var kul att vi verkligen gick in för att göra det ordentligt och visade respekt mot dem genom att köra på. Vi hade pratat mycket om den inför, att verkligen jobba igenom hela matchen, konstaterar Lundbäck själv när Sporten når honom.

Brage hade avgjort redan i halvtid, då man ledde med 5–0, men slog knappast av på takten i andra då stackars Dagsberg fick vittja nätet ytterligare sju gånger.

– Det är kul att många får göra mål. Och det är många som inte har spelat så mycket som fick göra nittio minuter och verkligen känna på det. Oavsett vad det var för motstånd så är det alltid bra att lira.

Du är en av dem som inte fått spela så mycket. Vad betydde målen för dig?

– Jag är ju forward, så det är alltid skönt att göra mål. Det spelar ingen roll om det är match eller träning, det är alltid kul. Oavsett vad det är för motstånd så är det skönt att visa att man faktiskt kan göra mål, säger Lundbäck som erkänner att säsongen i övrigt inte riktigt blivit som han hoppats.

– Jag hade så klart velat ha mer speltid. Men samtidigt så går det så pass bra för laget och vi har Christian (Kouakou) som har gjort tio mål. Så det är inte så jävla lätt. Och det är definitivt roligare att vara i ett topplag, även om speltiden inte är som jag hade önskat. Så situationen är inte så dålig som man kanske tänker, utifrån.

– Jag hoppas att jag kan få göra lite fler inhopp under hösten och visa att jag kanske kan hoppa upp ett hack bland avbytarna. Det är väl lite så man får ta det. Men jag känner mig i bra form, bättre än vad jag gjorde under våren, då man kanske kastades in i det innan man riktigt var redo. Nu är jag i bättre fysisk form. Men framförallt hoppas jag att det fortsätter att gå bra för laget så att vi har något att spela för hela vägen.

Det var dock inte bara Jonathan Lundbäck som fick chansen att visa upp sig mot Dagsberg.

Ynglingarna Pontus Jonsson och Lukas Hiltunen – där den sistnämnde gjorde sina första tävlingsminuter i grönvitt – fick varsin startplats och spelare som Simon Stenberg, André Kamp, Alexander Zetterström och Alexander Ekblad, vars speltid varit begränsad i Superettan fick alla känna på lädret ordentligt.

Dessutom byttes U19-spelarna Jesper Andersson (som dessutom gjorde mål), Samuel Bergman och Roni Hajo in i andra halvlek och fick därmed också debutera för Brage i seniorsammanhang.

– Det är jättekul att både Lukas och Pontus fick spela hela matchen plus att vi fick upp lite yngre spelare som fick känna på att spela med oss. Det är så man vill att det ska vara och det är det som krävs. Och de skötte sig jättebra. Det var kul att se dem.

Segern innebär att Brage kvalificerade sig för Svenska Cupens gruppspel som avgörs i februari och mars nästa år.

Skulle man ta sig vidare därifrån väntar slutspel och tar man sig hela vägen till segern så är belöningen en kvalplats till Europa League.

Vägen dit är förvisso ordentligt lång, men skulle det ske så har åtminstone Jonathan Lundbäck en drömmotståndare – favoritlaget Arsenal.

– Det vore ju inte så tokigt. Min bästa kompis spelade i Östersund när de mötte dem ifjol, så det är väl dags för mig att göra det också (skratt).

Matchfakta – Svenska Cupen

Dagsbergs IF–IK Brage 0–12 (0–5)

Målen: 0–1 (8) Jonathan Lundbäck, 0–2 (13) Robbin Sellin, 0–3 (26) Robbin Sellin, 0–4 (29) Jonathan Lundbäck, 0–5 (31) Alexander Ekblad, 0–6 (49) Anton Lundin, 0–7 (52) Jonathan Lundbäck, 0–8 (61) Simon Stenberg, 0–9 (68) Pontus Jonsson, 0–10 (71) Alexander Zetterström, 0–11 (76) Oscar Lundin, 0–12 (89) Jesper Andersson.

Varningar, DIF: Johan Jonsson, Robin Svensson. IKB: -.

Domare: David Almgren, Mjölby.

Publik: Ingen uppgift.