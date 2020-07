Jonas Hamner: Tillgången till naturen kommer med ett ansvar

Naturen är fantastisk. Den svenska naturen är än mer fantastisk eftersom alla har tillgång till den. En väldigt stor förmån och ett ännu större ansvar. Tyvärr ser man alltför ofta en bristande respekt både mot naturen och mot annans egendom. Om en bom till en skogsbilväg är öppen så innebär inte detta per automatik att det är tillåtet att åka in efter vägen och slänga grovsopor som man inte ids åka till återvinningen med och slänga där, helt gratis… Detta leder, fullt naturligt, till stängda bommar och en mer svåråtkomlig natur. Markägarna blir ofta betraktade som sura och ogina då det i själva verket är en konsekvens av andra människors handlingar som gör att bommen är låst. Tror ytterst få bommar skulle låsas om man försiktigt kör in, plockar sina bär, tar med sig eventuellt skräp hem och försiktigt kör ut igen.

Denna sommar då ordet hemester är på allas läppar är det än viktigare att mana till ett sunt beteende i skog och mark. Både för de som äger den, de som bor däri och de som i framtiden vill kunna nyttja denna resurs. Visdomsorden som jag hittade på en skylt på en kolarkoja någonstans i länet sammanfattar det hela ganska bra. En väldigt vacker skrivelse tycker jag.

Annars är det tämligen lågsäsongsbetonat just nu. Temperaturen är tjänlig för att ägna sig åt hundträning i olika former. Dock skar bakhjulslagret ihop på min gamla damcykel för någon vecka sedan varpå husse fick väldigt hård träning och jyckarna en tämligen medioker sådan. Det gick så tungt så man stod i princip stilla även i nedförsbackarna. Nu dör väl i och för sig inte hussar och mattar av lite konditionsträning innan hösten heller, men någon måtta får det faktiskt vara.

Skytteträningen är också i full gång. Den som påstår att älgkött är billigt har nog aldrig köpt en ask ammunition. Det är ju inte direkt så att priset främjar ett aktivt skytte. Men å andra sidan så lägger man pengar på så mycket onödigt här i livet så det må väl vara hänt. Det är ju i alla fall roligt och framförallt väldigt viktigt.

Den årliga paraden av storoxar är också inledd, dessa märkliga varelser som i juli visar upp sig helt oskyggt för att sedan totalt gå upp i rök. Samma visa varje år. Men det är skönt att det är något som är som det brukar i dessa tider.