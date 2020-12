Jonas Hamner: Snabba växlingar i älgskogen – Lördagens elände byttes mot succé

Som alla vet så är det djupa dalar och höga toppar i den här branschen. Ibland är dalarna så djupa så till och med jag längtar efter snön så man får en anledning att lägga av. Men då när man är längst där nere så krävs det ändå väldigt lite för att det ska vända uppåt igen. Det är den gångna helgen ett levande bevis på.

På lördagen var jag ute för att göra ett försök. Släppte den äldre hunden som omgående for iväg i ett älgspår. Det blev sedermera ett upptag som gick iväg en liten bit innan det blev fast ståndskall. Naturligtvis på grannmarken. Men tack vare goda relationer så fick jag lov att gå in och försöka göra mitt bästa av situationen. Jag smög, jag kröp, jag ålade. Fick se hunden flera gånger men ingen älg. Sen blir det som det ofta blir då man är för lång tid nära älgen, en snurrvind så dom känner att man är där och då blir det sken. Så skedde även nu. Men hunden lyckades få stopp på älgen igen 600-700 meter längre bort. Ett nytt försök görs. Jag ålade och kröp. Enligt pejlen hade jag nu 37,5 meter till hunden, jag såg honom flera gånger men inte en skymt av villebrådet. Jag hade två fina luckor så jag låg bara och väntade på att älgen skulle kliva ut i någon av dem. Då händer något fullständigt osannolikt. Mitt i skogen, mitt ute i ingenstans så är det en bil som tutar på vägen som går 70 meter nedanför där älg och hund står. Den tutar inte bara en gång heller utan flerfaldiga gånger. Tutan hålls inne långa perioder. Det låter som en mistlur i skogen. Det blir knäpptyst på hunden, älgen skenar och lär väl inte ha stannat än. Hunden som går under arbetsnamnet Tjurfinnen för hans ganska så idoga arbetssätt blev så fruktansvärt ifrånsprungen så han vände efter bara 1 kilometer. Det har inte hänt i hans sjuåriga liv. Så nära en succé men ett ack så stort fiasko. Modet och humöret var väl inte på topp under lördagskvällen skall villigt erkännas. Men hur det än var så bestämde jag mig för att göra ett försök även på söndagen, den yngre hunden måste ju få ut och röra på sig lite även han.

Släppte och hunden for omgående iväg. Upptag 1,5 kilometer bort som stod fast. Naturligtvis på grannmarken. Men tack vare goda relationer även söderut så fick jag lov att smyga in och försöka göra något åt saken. Två timmar och tjugosju minuter tog det. Hunden hade ställt älgen mitt på ett hygge. Karriärens lättaste ansmygning. Satte mig på en stubbe och betraktade skådespelet en stund innan gravrosten blåstes ur bösspipan.

Det är en fascinerande sysselsättning, från att gå så hiskeligt ont med tutande bilar, klantiga ansmygningar, springande älgar och allt annat man råkat ut för under hösten så blir det en sådan där magisk dag som gör att allt elände bara glöms bort och ses som underhållande strapatser på vägen mot succén. Nu är man på topp igen och snön får gärna dröja ett par månader till…