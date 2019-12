Jonas Hamner: Ring och anmäl om ni kör på ett djur!

Min äldre hund har haft en tjorvig höst. Han fick ett litet sår på hornhinnan i oktober och det blev i sin tur infekterat av väldigt argsinta bakterier. Det var på håret att han skulle mista sitt öga, men rådiga veterinärer fixade biffen och efter ett antal veckor med ögondroppar, salvor och andra medikamenter flera gånger dagligen så fick han äntligen klartecken att följa med till skogen igen.

Efter en stund så lyckades jag konstatera att det var en ensam vuxen älg. Ridå.

Det var med stor eufori och ett rejält snösprut som han stack iväg då kopplet ströks. Efter diverse små krumbukter så började det till slut skälla. Vi hade bara kalv kvar på vår tilldelning, men jag hade under min långsamma promenad sett spår efter ko med kalv så man var i vanlig ordning väldigt hoppstor då ansmygningen inleddes. För första gången denna säsong så valde älg och hund att parkera sig i skog som bara lider av ett lindrigt röjningsbehov. Det vanliga scenariot är att man får åla in på under 20 meter, i bästa fall får se svansen på hunden och sen hör man ett brak då älgen får vind och sticker iväg utan att man fått se så mycket som ett hårstrå av den. Men just denna dag stod det där det faktiskt gick att se nästan 40 meter. Det är man verkligen inte bortskämd med. Ansmygningen tog ganska lång tid för det var lite frasigt i snön men jag lyckades faktiskt ta mig in så jag fick se älgen. Då satte jag mig ner för att avvakta rätt läge samt försöka utröna vad det var för djur han skällde på. Efter en stund så lyckades jag konstatera att det var en ensam vuxen älg. Ridå.

Till sist fick skottet gå. Allt gick bra. Sen blev man arg.

Efter att ha insett att det var fel djur så tänkte jag att jag i alla fall kan filma lite grand innan jag försöker göra ett tafatt försök att koppla en övertaggad hund. Men allt eftersom jag sitter där så ser jag att det inte står alldeles rätt till med älgen. Den bara står rakt upp och ner som en sågbock. Det normala är att de gör utfall och snurrar med för att alltid ha huvudet mot hunden, åtminstone om hundarna jobbar aktivt runt om. Denna älg vände på sig ett fåtal gånger och då väldigt mödosamt. Jag bestämde mig för att byta tillbaka till bössan från telefonen för att bättre kunna titta. Mycket riktigt. I kikaren ser jag att hon inte stödjer på sitt högra ben. Jag tittar i några minuter till för att verkligen vara på säkra sidan så man inte ställer till något elände med att skjuta en älg som man inte har på tilldelningen, men till sist fick skottet gå. Allt gick bra. Sen blev man arg.

Det märktes redan i skogen att något var fel, men det ända som vi kunde upptäcka var två små skinnflådda områden på sidan. Men då vi kom på slakteriet fick vi se något som var betydligt värre. Innanför skinnet såg det hemskt ut. Höger ben var krossat ganska högt upp. Köttet runt om var som pulled pork i både färg och konsistens. Hon led av leversvikt vilket gjorde alla hinnor gulfärgade och var dessutom väldigt avmagrad. Vi kan inte göra någon annan bedömning än att hon blivit påkörd, då det är högst osannolikt att hon åsamkat sig denna skada på annat vis. Polisen kontaktades men det fanns ingen anmälan om något ouppklarat trafikeftersök i området.

Den här älgen har lidit ett antal veckor.

Det här är ingen trevlig skrivelse att göra. Men jag vägrar tro att det finns en enda bilist där ute i vårt avlånga land som anno 2019 inte vet att man ska kontakta polisen om man kör på ett vilt djur. Så då är frågan varför man inte gör det? Är man full? Är man ute och kör obesiktade fordon? Eller så är man helt enkelt inte en medlem av begåvningsreserven? Oavsett vilken anledning det är så kan det vara nyttigt att se vad följderna kan bli. Den här älgen har lidit ett antal veckor och hade fått lida ett antal veckor till innan hon självdött av leversvikt och svält. Hon hade tur. Hur många djur där ute är det som inte har samma tur? Ring och anmäl om ni kör på ett djur! Vi som utför eftersök gör det dygnet runt, årets alla dagar. Det är ingen skam att råka ut för en viltolycka men det är ren och skär ynkedom att inte anmäla det. Lite hår på vägen, relativt långsam fart och inga bucklor på bilen kan ändå få sådana här konsekvenser för kött och ben. Låt eftersökarna bedöma huruvida djuret är skadat eller inte, även om det bara är en touch.

Jag önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År och jag hoppas att jag får fara ut på eftersök nu under storhelgerna. Hellre ett avbrott i Kalle Anka än att hitta igen en sån här stackare fram på försommaren.