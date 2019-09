Jonas Hamner: Grävlingen är en riktig premiärdödare – till hundarnas stora glädje

Så var då den efterlängtade premiärveckan överstökad. Efter att ha haft lite medvind under några år börjar saker och ting återgå till det normala. Det är ju på sätt och vis skönt, då känner man ju igen sig… Men nog är det roligare i med- än motvind. Det har för egen del alltså gått ganska så katastrofuselt rent jaktligt. Men alla människor höll sig friska och hundarna är oskadade och det är väl trots allt det viktigaste.

Hade faktiskt en spännande jakt redan på tisdagen men det visade sig vara på en fredad oxe. Vi har taggrestriktioner i september för att försöka få till fler stora fina älgar. Det är något som jag stödjer till hundra procent, särskilt när man bara efter några år märker skillnaden. Men det går heller inte sticka under stol med att det är lite "halvlejsamt" att smyga fram på ett fint ståndskall och konstatera att älgen är för stor. För att tro att samma scenario ska utspela sig i oktober, då det är lovligt, är ju att hoppas på för mycket som det verkar. Är andra året i rad som man råkar ut för det här nu. Ifjol var det en 18-taggare som man fick filma en stund, i år ”bara” en med 16 taggar.

Fast å andra sidan lever upplevelsen kvar. Och per definition lyckades ju jakten i och med att man tar sig in, ser älgen och kan filma den. Är bara det arbetsskapande skottet som saknas. Då man tänker efter är det ganska skönt att bara filma, då blir det mer tid till mys och korvgrillning och mindre slit och släp.

Sen har det varit debacle med grävlingar. Har inte haft skällning på grävling sedan jag döpte passet Grävlingen år 2004. Nu hände det två gånger samma dag. Med två olika hundar. Mitt på skogen och miltals från närmsta mänskliga boning. Grävlingen som spolierade morgonen hade kravlat in under ett stort stenblock och låg där inne och morrade och väste. Det blev som någon slags resonans i stenen så det var lite småkymigt att försiktigt smyga på. Trodde ett tag att det var ett större, brunare och potentiellt farligare villebråd som hunden höll på med. Då blev man rätt glad att det bara var ett gammalt hederligt grävsvin, som Schröder kallade dem. Då samma scenario utspelades på eftermiddagen och man hörde det där väsandet så blev man mest less. Men hundarna tyckte tydligen det var omåttligt roligt. Den dagen fingo de inget. Heller.

Nu återstår det bara att blicka framåt. Trösten är att det i alla fall inte kan gå sämre än vad det gjort. Nu ser vi fram mot krispiga morgnar, bättre hundarbeten och rätt sorts villebråd som jyckarna arbetar med. Vi jägare måste vara ett egendomligt folkslag för hur dåligt det än går ruskar man snabbt av sig det, tröstar sig med en korv och ser med gott hopp fram mot nästa dag. Om man kunde ta sig med sig det ältningsbefriade tankesättet in i övriga livet bleve tillvaron betydligt lättare.