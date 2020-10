Johnny bjöd på skön och tänkvärd blues

Johnny, själv boende i Brunflo, bjöd på 1,5 timmes fin underhållning av egna alster inom blues/balladgenren. Sångerna, som varvades med personligt och tänkvärt mellansnack, var av mycket varierande innehåll såväl musikaliskt som textligt och fick oss i publiken, att tänka till om livets olika betingelser.

Lokalen var skönt coronaanpassad och i pausen njöt vi alla av gott kaffe och välsmakande fikabröd.

Johnny tillhör en tämligen unik skara musiker, åtminstone i vårt län, då han själv spelar och framför sina egna alster, dessutom med fin timing och ackuratess i sången och pianot.

Att upphovsmän/kvinnor själva också är interpreter, är ej så vanligt förekommande, utan ganska unikt!

Repertoaren innehöll bland annat svängiga inslag så som Riding on my bike och So far so good.

Upptempoinslagen varvades med lugnare, eftertänksamma bluesiga ballader, Ditt liv är här och nu, Förlåt, Rätt perspektiv och Motsatta sidor, för att bara nämna några inslag i programmet.

En sång som för min del gjorde extra stort intryck var den vackra countryballaden For you, som borde lanseras utomlands i till exempel USA, den har alla ingredienser för att slå inom genren!

Johnny har förmågan, att skriva text och ton som sätter sig i lyssnarens öra, man går och gnolar dem när konserten är slut och det är enligt mig ett bra betyg på hans musikutövande och skapande.

När det dessutom levereras med skickligt pianospel och en behaglig sonor stämma, ja, då blir tillfället mycket njutbart och underhållande!

Johnny, som under många år framträtt i skiftande sammanhang som i kyrkor, konsertlokaler, dagträffar, förrättningar, hembygdsgårdar med mera är mycket uppskattad av en stor skara människor i alla åldrar, då han bjuder på ett brett musikutbud ur populärmusikens outtömliga skattkista.

Låt oss hoppas, att denne mångsidige artist snart återigen bjuder oss musikälskare på sin begåvning och sin musik.

Torbjörn Edlund