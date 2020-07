JHT bemöter S-kritik om statligt stöd: ”Medlen kommer ändå att komma vårt näringsliv till del”

Jämtland Härjedalen Turism, JHT, meddelade i förra veckan att de inte tänker söka regeringens stöd på 70 miljoner till turistnäringen. I en intervju med SVT uppgav JHT:s vd Mats Forslund att en av orsakerna är semestertider och den knappa tid som finns för att göra en bra ansökan. Det beskedet fick Socialdemokraterna inom regionen att ifrågasätta JHT:s beslut och uppmana dem att ta sitt ansvar genom att ta emot stödet.

– Jag ser bara möjligheter med detta och utifrån den erfarenhet jag har vad gäller ansökningar så finns det alltid projekt som är bra men som det inte funnits pengar till att genomföra, dessa kan vi plocka fram nu. Allt annat är dålig framförhållning, sa Robert Uitto (S), andre vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i ett pressmeddelande.

På onsdagen skickade JHT ett pressmeddelande signerat av Magnus Nilsson, ordförande JHT, och Mats Forslund, vd JHT, där de bemöter kritiken och reder ut frågan om semestertider.

"Om ”semestertider” framstod som ett problem i intervjun så kan jag bara beklaga det men samtidigt är det ett faktum" skriver de och menar att sista datum för att skicka in ansökan borde kunna skjutas på en månad och att det skulle ge bättre ansökningar.

I pressmeddelandet beskriver JHT även en genomarbetad plan för hur turistnäringen ska ta sig igenom coronapandemin, en plan som regionens ledning och representanter inom Socialdemokraterna sedan tidigare informerats om menar JHT.

Vidare beskriver JHT att de inte ser det som optimalt att gå in med en egen ansökan om att ta del av stödet på 70 miljoner utan har kommit överens med regionen om en annan lösning för att medlen ska kunna nyttjas på bästa sätt.

"Den dialogen har landat i att det i nuläget sannolikt är bättre för vår näring att regionen, vilket också kommer att ske efter samråd med oss, går in med en egen ansökan om medel till just företagsstöd för att utöka tillgängliga medel avseende det stödet som kan nyttjas direkt till företag utifrån deras behov. På kort sikt bedömer vi alltså att det är det bästa sättet att nyttja medlen i denna utlysning och medlen kommer då ändå att komma vårt näringsliv till del men alltså via regionen som vi jobbar nära i dessa frågor."