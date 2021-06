Jenny Wennberg: I Sverige är det Voldemort som driver skolor

Lite Harry Potterstil. Det är vad Nordic international schools strävar efter. Ett av alla alternativ i utbudet på marknaden vi tidigare kallade skola i Sverige.

Varför en börs-vd väljer att försöka få till Harry Potter-skolor är oklart. Att man gör det visar att man över huvud taget inte förstått vad Harry Potter handlar om. Eller vilket öppet mål för liknelser det hela utgör.

Hogwarts var inte ett företag och Harry Potter inte en kund. Istället handlar Harry Potter om den eviga kampen mellan det goda och det onda och om klass. Och på skolorna som drivs av Sveriges alla Voldemorts är det inte Harry Pottrarna som går framför allt. Det är Draco Malfoyarna.

De som väljer skolor för sina barn är generellt priviligerade svenskar med akademisk bakgrund. Harry Pottrarna i Sverige, de går i stället vanligen på kommunala skolor. Som på grund av det fria skolvalet kämpar med resurserna. För som vanligt är det på den fria marknaden även ifråga om skolan det offentliga och gemensamt finansierade som förväntas ta det största ansvaret och som ska finnas där för att hjälpa de som behöver mest stöd.

Sådär ser det för övrigt ut när det gäller allt. Extremt komplicerade tandvårdsbehov? Du hamnar hos Folktandvården. Komplicerade vårdbehov? Var god vänd dig till den gemensamt finansierade vården. Lyckas inte assistansföretaget få tag på en vikarie? Det yttersta ansvaret för bemanningen ligger alltid hos kommunen.

Alla aktörer på marknaden som tjänar skattepengar vill gärna ha hela friheten, men inte hela ansvaret. De plockar de friskaste patienterna och de enklaste eleverna ur kakan, och sedan förväntas det offentliga sköta resten. Det är också hela förutsättningen för att kunna skapa marknadsmässiga vinster till aktieägarna.

Harry Potter är en saga, fiktion, hittepå. Men det hindrar inte börs vd:ar från att försöka göra skolor lite fräsigare genom att inspireras av en saga. Trolleritrick ägnar de sig också åt i och för sig. För som av en händelse är både andelen elever som får godkänt och höga betyg vanligare i tramsskolor som Harry Potter-skolorna. Kundnöjdheten är såklart viktig.

Fast det säljs såklart inte in som trams. Det säljs in som en möjlighet, ordning och reda, en unik lärmiljö och så vidare, och så vidare. Och en av alla de som säljer in det är bland Anders Hultin, som firade med champagne när skolabutik John Bauer som han bossade över gick i konkurs.

Men vad gör väl det när föräldrar vill välja och Harry Potter-känsla står på menyn.

Samtidigt som allt det här pågår vill Socialdemokraterna ägna sig åt tuffare tag mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

De riktigt stora skurkarna åker aldrig fast. Inte i verkligheten. Oavsett om de blåser brallorna av pensionssparare, kör banker i konkurs eller skolor.

Men egentligen är Harry Potter-liknelsen ganska bra.

I Sverige låter vi trots allt Voldemort driva skola.

Frågan är varför våra politiker tycker det är en bra idé.